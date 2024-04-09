Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı

Geniş Video İzle

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine düzenlenen yeni bir saldırının görüntülerini paylaştı. Video kaydında, pusuya düşen 3 İsrail askerinin, kurşunların hedefi olduğu anlar kameraya yansıdı.

09.04.2024 21:15  Güncelleme: 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerlerine saldırı düzenledi.

Kassam Tugayları'nın paylaştığı videoda, harabeye dönmüş bir binanın enkazında ilerleyen İsrail askerleri objektife takıldı.

Han Yunus bölgesinde çekildiği düşünülen görüntüde, pusuya düşen İsrail askerlerinin etkisizleştirildikleri anlar kameraya yansıdı.

Hamas, Gazze\'de İsrail askerlerini gafil avladı

İsrail, Hamas, Gazze, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fevzi Tankuş: Bu ne biçim ifade Hamas İsrail askerine saldırdı değil işgalci İsrail teröristlerini vurdu diyeceksiniz 30 2 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Başlık çok yanlış acil değiştirilmeli!! Kendini müdafa ediyo 2 0 Yanıtla
  • Mecoli: Hamas askerleri İsrail terör örğütüne büyük darbe başlık böyle atılır 0 0 Yanıtla
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok
    21:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekata ilişkin, 'Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok' dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise İngiltere'nin Refah'ta çatışma çıkması durumunda insani yardım seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye insani yardım tedarikini arttırma taahhüdünde bulunduğunu ifade eden Blinken, ABD'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve ateşkes anlaşması için Katar ve Mısır ile yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.

  • ABD'de ebeveynler çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydi
    21:02 ABD'de ebeveynler çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydi

    ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen Ethan Crumbley'nin ebeveynleri, oğullarının düzenlediği saldırıyla ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, ABD'de ebeveynlerin çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydiği ilk vakadır.

  • Help Yetim'den Mardin'de Bayram İçin Anlamlı Yardım Faaliyeti
    20:37 Help Yetim'den Mardin'de Bayram İçin Anlamlı Yardım Faaliyeti

    Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Ramazan Bayramı öncesi Mardin'deki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Organizasyon, 100 aileye bayramlık harcamaları için nakdi yardım sağlarken, 150 aileye de yetim giyimi ve gıda yardımı ulaştırdı. Help Yetim Başkanı Cahit Ataş, yardım faaliyetlerinin Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında sürdürüldüğünü belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
    20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülkenin lideriyle peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Azerbaycan, Özbekistan, Pakistan, Umman ve Irak liderleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın yanı sıra bölgesel konuları da masaya yatırdı.

  • İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi: 4 ölü
    20:03 İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi: 4 ölü

    İtalya'nın kuzeyinde Suviana Gölü'ndeki bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, ekipler patlamanın nedenini araştırıyor.


20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:03 İtalya’da hidroelektrik santralinde patlama: 4 ölü İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama: 4 ölü
18:27 Rize’deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu Rize'deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu
17:51 Güney Afrika’da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti Güney Afrika'da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti
17:39 İran’da silahlı saldırıda 5 polis öldü İran'da silahlı saldırıda 5 polis öldü
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 21:39:28. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement