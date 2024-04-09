İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerlerine saldırı düzenledi.
Kassam Tugayları'nın paylaştığı videoda, harabeye dönmüş bir binanın enkazında ilerleyen İsrail askerleri objektife takıldı.
Han Yunus bölgesinde çekildiği düşünülen görüntüde, pusuya düşen İsrail askerlerinin etkisizleştirildikleri anlar kameraya yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı - Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekata ilişkin, 'Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok' dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise İngiltere'nin Refah'ta çatışma çıkması durumunda insani yardım seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye insani yardım tedarikini arttırma taahhüdünde bulunduğunu ifade eden Blinken, ABD'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve ateşkes anlaşması için Katar ve Mısır ile yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen Ethan Crumbley'nin ebeveynleri, oğullarının düzenlediği saldırıyla ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, ABD'de ebeveynlerin çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydiği ilk vakadır.
Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Ramazan Bayramı öncesi Mardin'deki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Organizasyon, 100 aileye bayramlık harcamaları için nakdi yardım sağlarken, 150 aileye de yetim giyimi ve gıda yardımı ulaştırdı. Help Yetim Başkanı Cahit Ataş, yardım faaliyetlerinin Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında sürdürüldüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülkenin lideriyle peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Azerbaycan, Özbekistan, Pakistan, Umman ve Irak liderleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın yanı sıra bölgesel konuları da masaya yatırdı.
İtalya'nın kuzeyinde Suviana Gölü'ndeki bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, ekipler patlamanın nedenini araştırıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)