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Hamas'ın kullandığı silahlara ilişkin fotoğraf ses getirdi! Kuzey Kore'den iddialar sonrası açıklama geldi - Son Dakika

Hamas'ın kullandığı silahlara ilişkin fotoğraf ses getirdi! Kuzey Kore'den iddialar sonrası açıklama geldi

Son Güncelleme: 13.10.2023 15:12

İsrailli yetkililerin, Hamas'ın çatışmalarda Kuzey Kore'nin silahlarını kullandığı iddiası büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar üzerinden de dillendirilen iddiaya ilişkin açıklama yapan Kuzey Kore yönetimi, İsrail'e yönelik saldırılarında kendi silahlarının kullanıldığı iddialarını asılsız olarak nitelendirirken, ABD'nin ülkelerini karalamak amacıyla bu iddiaları yaydığını söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda İsrail'e karşı Kuzey Kore'ye ait silahları kullandığı iddiası kısa sürede büyük ses getirdi. Kısa süre sonra iddialara ilişkin açıklama yapan Kuzey Kore yönetimi, İsrail'e yönelik saldırılarda kendi silahlarının kullanıldığı iddialarını yalanlarken, bu iddiaları ABD'nin Kuzey Kore'yi karalamak için özellikle yaydığını öne sürdü.

KUZEY KORE: HAMAS İDDİALARI ASILSIZ

Kuzey Kore, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda İsrail'e karşı Pyongyang'a ait silahları kullandığına ilişkin iddiaları "asılsız" olarak niteledi.

"ORTA DOĞU KRİZİNİ BİZE BAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Koreli uluslararası ilişkiler uzmanı Ri Kwang-song, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ri, iddialara ilişkin "ABD'nin Orta Doğu krizini kasıtlı olarak Kuzey Kore'ye bağlamak amacıyla karalama kampanyasına başvurduğunu" söyledi.

"ABD'NİN SÜRÜNGEN BASIN KURULUŞLARI ASILSIZ SÖYLENTİ YAYDI"

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında kullandığı silahların Kuzey Kore'ye ait olduğu iddialarını ABD'nin yaydığını öne süren Ri, "ABD'nin sürüngen basın kuruluşları ve sözde organlarının Pyongyang'a karşı asılsız ve yanlış söylenti yaydığını" vurguladı. Ri, ABD'nin "sözde Orta Doğu barışını savunduğunu" ancak bununla bölgedeki "ABD karşıtı ülkeleri çevrelemeyi amaçladığını" iddia etti.

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Son Dakika Dünya Hamas'ın kullandığı silahlara ilişkin fotoğraf ses getirdi! Kuzey Kore'den iddialar sonrası açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'ın kullandığı silahlara ilişkin fotoğraf ses getirdi! Kuzey Kore'den iddialar sonrası açıklama geldi - Son Dakika
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