Hamas'tan İsrail'in Gazze Planına Tepki
Dünya

Hamas'tan İsrail'in Gazze Planına Tepki

21.08.2025 10:10
Hamas, İsrail'in Gazze'yi işgal planının başarısız olacağını ve planın ateşkes önerisini hiçe saydığını açıkladı.

HAMAS, Gazze kentinin işgali için başlatılan saldırıların öncekiler gibi başarısız olacağını bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, dün 'Gideon'un Savaş Arabaları II' adı verilen Gazze kentini işgal planını onaylamasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, planın, ara bulucuların ateşkes ile esir takası için yürüttüğü çabaların hiçe sayılması anlamına geldiği kaydedildi. Ayrıca Hamas'ın, ara bulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği bir zamanda İsrail hükümetinin, Gazze kentini yıkmak ve halkını da güneye sürme amacıyla masum sivillere karşı yürüttüğü savaşı sürdürmede ısrar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ara bulucuların önerisini görmezden gelmesi ve cevap vermemesinin, 'anlaşmaları bozanın asıl kendisi olduğunu, esirlerin hayatını umursamadığını ve onları geri alma konusunda da ciddi olmadığını' gösterdiği belirtildi.

Ara buluculara İsrail'e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için baskı uygulanması çağrısı da yapılan açıklamada, "Gazze'nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek ve Gazze'nin işgaline 'eğlenceye gidilir' gibi gidilemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
