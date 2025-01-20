Hamas ve İsrail Esir Takasında Anlaştı

HAMAS ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.
Filistinli esirleri taşıyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) himayesindeki otobüs Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrıldı. Otobüs, Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah'taki Filistinli esirlerin teslim edileceği Manara Meydanı'na doğru hareket etti.
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