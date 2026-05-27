CHP Hamburg Birliği'nden "Mutlak Butlan" ve Polis Müdahalesi Protestosu

Haber: İlhan Baba

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen "Halk İradesine Sahip Çıkıyor, Geri Adım Atmayacağız" mitinginde, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi ve "mutlak butlan" kararına tepki gösterildi. CHP Hamburg Birliği'nin çağrısıyla gerçekleştirilen etkinlikte demokrasi, hukuk devleti ve halk iradesi vurgusu öne çıktı.

Hamburg'daki Mönckebergbrunnen Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi ve vatandaş katıldı. Katılımcılar, "Geri adım yok, mücadeleye devam", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Demokrasiye sahip çık", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Genel Başkan Özgür Özel" sloganları attı.

Mitingin moderatörlüğünü CHP Hamburg Birliği Başkan Yardımcısı Volkan Yenel üstlenirken, koordinasyonda Avukat Mahmut Erdem görev aldı. Etkinlikte CHP Hamburg Birliği Başkanı Hulusi Işıtan ve Başkan Yardımcısı Nur Ilıcak'ın yanı sıra SPD Hamburg Eyalet Meclisi Milletvekili Mithat Çapar, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Vural Öger, eski Hamburg Eyalet Milletvekili Ali Şimşek, Sol Parti Hamburg adına Gökten Bahadır, Hamburg Demokrasi ve Sivil Toplum Platformu Başkanı Erdoğan Bayram, DİDF adına İdil Çağlayan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuşma yaptı.

Konuşmalarda, demokrasi ve hukuk mücadelesinden geri adım atılmayacağı mesajı verildi. "Mutlak butlan" kararının siyaset üzerinde baskı oluşturma girişimi olduğu savunularak, yaşananların yalnızca hukuki bir tartışma olmadığı ifade edildi. Katılımcılar, "Bugün yaşanan; muhalefeti baskı altına alma, halkın iradesini etkisizleştirme ve siyaseti yargı eliyle yeniden şekillendirme girişimidir. Bu, demokrasiye açık bir müdahaledir" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarda, Türkiye'de hukuk devleti ilkelerinin korunmasının Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli yurttaşlar açısından da önem taşıdığı belirtilerek, demokrasiye yönelik baskılara karşı dayanışma çağrısı yapıldı. Konuşmalarda ayrıca CHP'nin halk desteğiyle büyüdüğü ve Türkiye'nin birinci partisi haline geldiği belirtilirken, "Sandıkta gerileyenler şimdi yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajlarının da verildiği mitingde sık sık "Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacak" sloganı atıldı.

Barışçıl bir atmosferde geçen etkinlik, polis güvenlik önlemleri altında olaysız sona erdi.