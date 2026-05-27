CHP Hamburg Birliği'nden "Mutlak Butlan" ve Polis Müdahalesi Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Hamburg Birliği'nden "Mutlak Butlan" ve Polis Müdahalesi Protestosu

27.05.2026 20:23  Güncelleme: 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen mitingde, CHP'ye yönelik polis müdahalesi ve 'mutlak butlan' kararı protesto edildi. Demokrasi ve hukuk devleti vurgusu yapıldı.

Haber: İlhan Baba

(HAMBURG) – Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen mitingde, CHP'ye yönelik polis müdahalesi ve "mutlak butlan" kararına tepki gösterildi. Demokrasi, hukuk devleti ve halk iradesi vurgusunun öne çıktığı etkinlikte, "Geri adım atmayacağız" mesajı verildi.

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen "Halk İradesine Sahip Çıkıyor, Geri Adım Atmayacağız" mitinginde, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi ve "mutlak butlan" kararına tepki gösterildi. CHP Hamburg Birliği'nin çağrısıyla gerçekleştirilen etkinlikte demokrasi, hukuk devleti ve halk iradesi vurgusu öne çıktı.

Hamburg'daki Mönckebergbrunnen Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi ve vatandaş katıldı. Katılımcılar, "Geri adım yok, mücadeleye devam", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Demokrasiye sahip çık", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Genel Başkan Özgür Özel" sloganları attı.

Mitingin moderatörlüğünü CHP Hamburg Birliği Başkan Yardımcısı Volkan Yenel üstlenirken, koordinasyonda Avukat Mahmut Erdem görev aldı. Etkinlikte CHP Hamburg Birliği Başkanı Hulusi Işıtan ve Başkan Yardımcısı Nur Ilıcak'ın yanı sıra SPD Hamburg Eyalet Meclisi Milletvekili Mithat Çapar, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Vural Öger, eski Hamburg Eyalet Milletvekili Ali Şimşek, Sol Parti Hamburg adına Gökten Bahadır, Hamburg Demokrasi ve Sivil Toplum Platformu Başkanı Erdoğan Bayram, DİDF adına İdil Çağlayan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuşma yaptı.

Konuşmalarda, demokrasi ve hukuk mücadelesinden geri adım atılmayacağı mesajı verildi. "Mutlak butlan" kararının siyaset üzerinde baskı oluşturma girişimi olduğu savunularak, yaşananların yalnızca hukuki bir tartışma olmadığı ifade edildi. Katılımcılar, "Bugün yaşanan; muhalefeti baskı altına alma, halkın iradesini etkisizleştirme ve siyaseti yargı eliyle yeniden şekillendirme girişimidir. Bu, demokrasiye açık bir müdahaledir" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarda, Türkiye'de hukuk devleti ilkelerinin korunmasının Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli yurttaşlar açısından da önem taşıdığı belirtilerek, demokrasiye yönelik baskılara karşı dayanışma çağrısı yapıldı. Konuşmalarda ayrıca CHP'nin halk desteğiyle büyüdüğü ve Türkiye'nin birinci partisi haline geldiği belirtilirken, "Sandıkta gerileyenler şimdi yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajlarının da verildiği mitingde sık sık "Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacak" sloganı atıldı.

Barışçıl bir atmosferde geçen etkinlik, polis güvenlik önlemleri altında olaysız sona erdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sivil Toplum, Demokrasi, Politika, Almanya, Hukuk, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya CHP Hamburg Birliği'nden 'Mutlak Butlan' ve Polis Müdahalesi Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

21:50
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü Helikopterden inen isme bakın
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın
21:39
Trabzonspor’a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis
Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis
21:00
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
20:31
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
20:01
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası
CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 22:05:54. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Hamburg Birliği'nden "Mutlak Butlan" ve Polis Müdahalesi Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.