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Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi - Son Dakika

Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi

21.11.2021 17:12

Atletico Mineiro'nun eski kalecisi Bruno Fernandes de Souza, 2010 yılında kürtaj olmayı kabul etmeyen hamile sevgilisini öldürüp, köpeklere yedirmesi sebebiyle hüküm giymişti. Bu suçtan 22 yıl hapis cezası alan ve açık cezaevine gönderilen Souza'un pitbull cinsi köpekle poz vermesi tepkilere neden oldu.

Atletico Mineiro ve Corinthians formaları giyen ünlü kaleci Bruno Fernandes de Souza, 2010 yılında hamile kalan ve bebeği aldırmayı kabul etmeyen kız arkadaşı Eliza Samudio'yu öldürdükten sonra cesedinin bir kısmını gömdü, bir kısmını da köpeklere yedirdi. O dönem büyük yankı uyandıran olay nedeniyle tutuklanan Fernandes, 2013 yılında 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AÇIK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında hüküm verilmesinin ardından açık cezaevine gönderilen Fernandes, 2013 yılından bu yana açık cezaevine kalıyordu. Bugüne kadar çok sık gündeme gelmeyen eski kaleci, sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.

PİTBULLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kız arkadaşının cansız bedenini köpeklere yedirmesiyle bilinen Fernandes'in sosyal medya hesabından bir pitbull ile poz vermesi büyük tepki topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı eski kaleciye yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi

Atletico Mineiro, Bruno Fernandes, Eliza Samudio, Medya, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi - Son Dakika
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