Hantavirüs Vakaları Yolcu Gemisinde Tespit Edildi

06.05.2026 15:54
DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir yolcu gemisinde tespit edilen 3 şüpheli hantavirüs vakasının tıbbi tedavi görmek üzere Hollanda'ya tahliye edildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arjantin'den yola çıkan 'MV Hondius' adlı yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs vakasına ilişkin son gelişmeleri aktardı. Ghebreyesus, şüpheli 3 hastanın gemiden tahliye edildiğini; operasyonun DSÖ, gemi işletmecisi ile Yeşil Burun Adaları, İngiltere, İspanya ve Hollanda ulusal makamlarının koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun yakından izlendiğini aktaran Ghebreyesus, gemideki ve daha önce karaya çıkmış olan yolcular için takip süreçlerinin ilgili ülkeler ve ulusal sağlık otoriteleriyle iş birliği içinde başlatıldığını kaydetti. Sürece katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür eden Ghebreyesus, mevcut aşamada genel halk sağlığı riskinin düşük kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Nisan ayı başında Arjantin'den yola çıkan gemide şimdiye kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaşamını yitirenlerin Hollandalı bir çift ve bir Alman vatandaşı olduğu bildirilmişti. Uzmanlar, söz konusu vakalarda virüsün nadir görülen ve insandan insana bulaşabilen 'Andes' varyantı olması ihtimalini değerlendiriyor.

HANTAVİRÜS HAKKINDA

Hantavirüs, öncelikli olarak fare ve benzeri kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşan viral bir hastalıktır. Virüs taşıyan hayvanların idrar, dışkı veya tükürükleriyle doğrudan temas edilmesi ya da bu kalıntıların havaya karışıp solunması yoluyla bulaşır. Covid-19 veya grip gibi hastalıkların aksine, hantavirüsün insandan insana bulaşması son derece nadir görülen bir durumdur. Erken belirtileri arasında yorgunluk, ateş, kas ağrıları ve mide bulantısı bulunurken, hastalığın ilerlemesi durumunda ciddi solunum yolu rahatsızlıklarına (Hantavirüs Pulmoner Sendromu) yol açabilmektedir.

Kaynak: DHA

