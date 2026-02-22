Hapishanedeki videosu ortaya çıktı: Siyahi bir adam beni öpmeye çalışırken... - Son Dakika
Hapishanedeki videosu ortaya çıktı: Siyahi bir adam beni öpmeye çalışırken...

Hapishanedeki videosu ortaya çıktı: Siyahi bir adam beni öpmeye çalışırken...
22.02.2026 09:42
Hapishanedeki videosu ortaya çıktı: Siyahi bir adam beni öpmeye çalışırken...
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'ın hapishanede çekilen bir videosu ortaya çıktı. Epstein'ın görüntülerde yüzündeki küçük yarayı göstererek "Yüzümde küçük bir yara olduğunu görebilirsin. Beni öpmeye çalışan siyahi bir adamdan kaptım bunu, gerçekten iğrençti" dediği görülüyor.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın 2019 yılında tutulduğu New York'taki Metropolitan Correctional Center'da kaydedilen bir video kamuoyuna yansıdı. ABD basınında yayımlanan görüntülerde Epstein kameraya dönerek yüzündeki küçük yarayı gösteriyor ve bunun kendisini öpmeye çalışan siyahi bir adamdan kaynaklandığını söylüyor.

"YÜZÜMDE KÜÇÜK BİR YARA OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİN"

Videoda Epstein, "Yüzümde küçük bir yara olduğunu görebilirsin. Beni öpmeye çalışan siyahi bir adamdan kaptım bunu, gerçekten iğrençti." ifadelerini kullanıyor. Görüntüler, Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan soruşturma dosyaları arasında yer aldı.

TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Çocuk istismarı ve insan ticareti suçlamalarıyla tutuklanan Epstein, 2019 yılında hücresinde ölü bulunmuş, yetkililer ölüm nedenini intihar olarak açıklamıştı. Yeni ortaya çıkan video, Epstein dosyasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

