Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu - Son Dakika
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Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu

21.04.2022 15:24
Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu

Rusya-Ukrayna savaşının 57. gününde Harkov kentinde 79 yaşındaki Viktor Gubarev'in ekmek almaya giderken füze saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi ve sonrasında yaşanan acı dolu anlar, dünyanın gündemine girdi. Gubarev, pazartesi günü ekmek almak için çıktığı evinin önünde bir füzeden düşen parçayla hayatını kaybetti.

Ukrayna işgalinde saldırıların en yoğun olduğu yerlerden kuzeydoğu kenti Harkov, birçok trajediye sahne oluyor.

EKMEK ALMAYA GİDEN YAŞLI ADAMI FÜZE İLE VURDULAR

Son dönemde yaşanan en acı hikayelerden birinin kahramanları, ekmek almak için evden çıktıktan sonra füze saldırısının hedefi olan 79 yaşındaki Viktor Gubarev ve onu kanlar içinde bulan kızı Yana Baçek oldu.

Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu

Füze saldırısından dakikalar sonra bahçede ambülans ekiplerinin önünde babasını kanlar içinde gören Baçek, İngilizce öğretmeni olduğunu ve saldırı başladığı sırada mutfakta ders hazırladığını anlattı.

Birkaç dakika sonra kendini sokağa attığını anlatan kadın, o anda yerdeki babasını gördüğü an için "O görüntüyü unutmak istiyorum" dedi.

KIZI, KANLI EKMEĞİ SAKLIYOR

16 yaşında çalışmaya başlayan, yıllarca şoförlük yapan ve son olarak Rus Gazprom şirketinde filo müdürü olan 79 yaşındaki Gubarev, kendisinin ve eşinin sağlık sorunları nedeniyle işgal sonrasında Harkov'dan ayrılmak istememiş. Çiftin tek çocuğu olan Baçek, babasının savaşta bile çevresine moral vermek için şaka yapmaya ve gülümsemeye devam ettiğini anlattı.

Harkov'daki saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle babası için normal bir cenaze düzenleyemeyeceğini anlatan Baçek, babasının elindeki "kana bulaşmış" ekmeği de sakladığını ifade ederek "Bu ekmek babamın bir parçası. Elinde tuttuğu son şeydi" dedi.

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Ukrayna, Harkiv, Füze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu - Son Dakika
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