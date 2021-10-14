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Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı

14.10.2021 12:04
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı

ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver kentinde havalimanında çırılçıplak gezerek etraftakilere soru soran kadın, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu. Kadın giydirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde ilginç anlar yaşandı. Alkollü olduğu belirtilen kadın, uzun bir süre havalimanında çırılçıplak dolaştı.

ÇEŞİTLİ SORULAR YÖNELTTİ

CBS Denver'de yer alan habere göre, ABD'nin Colorado eyaletindeki kentlerden Denver'de kimliği belirsiz bir kadın, 19 Eylül tarihinde çırılçıplak vaziyette görüldü. Polisler gelmeden önce kadının, etrafındakilere 'Nasılsın?', 'Nerelisin?' şeklinde sorular yönelttiği aktarıldı.

OLAY YERİNE POLİS ÇAĞRILDI

Sonrasında kadının gülerken üzerini battaniye ile örtmeye çalıştığı fark edildi. Polis, kadının sağlık sorunun olduğu bilgisini paylaştı. Bununla beraber kadının alkollü olduğunu belirten polis, kadına müdahale ederek sağlık görevlilerine teslim etti. Kadının ambulansla kentteki üniversite hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı

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Son Dakika Dünya Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı - Son Dakika Dünya


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