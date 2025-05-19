Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

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İspanya'nın Gran Canaria Havalimanı'nda 18 yaşındaki bir genç, uçağa alınmayınca çılgına döndü ve polislere bıçakla saldırdı. Güvenlik kontrolünden zorla geçmeye çalışan genç, polislerin uyarılarına aldırış etmeyince vurularak öldürüldü. Olayın ardından Kanarya Adaları Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

19.05.2025 14:50
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İspanya'nın Gran Canaria Havalimanı'nda yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. İngiliz turistlerin yoğun olarak kullandığı havalimanında 18 yaşındaki bir genç, polislere ve yolculara bıçakla saldırması sonucu vurularak öldürüldü.

Olay, Cumartesi günü öğleden sonra meydana geldi. Gambiya'ya gitmek isteyen genç, biletinin 22 Mayıs tarihli olduğu gerekçesiyle uçağa alınmayınca çılgına döndü. Güvenlik kontrolünden zorla geçmeye çalışan gencin sırt çantasındaki bıçak, metal dedektörünü tetikledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kontrolden çıkan gencin önce bir taksi şoförüne saldırdığı, ardından kendisini durdurmaya çalışan polislerden birini yere düşürdüğü görülüyor. Kalabalık bir alanda bıçakla tehdit oluşturan genç, diğer yolculara doğru koşarken polislerin uyarılarına aldırış etmedi.

Ulusal Polis memurları, genci durdurmak için önce sözlü uyarıda bulundu. Ancak genç, polislere saldırmaya devam edince memurlar ateş açmak zorunda kaldı. Saldırgan beş kurşunla vuruldu, boynuna isabet eden kurşun nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis sendikası sözcüsü Ibon Dominguez, "Müdahale orantılı ve gerekliydi. Bu kişi kolaylıkla polislerden birini öldürebilirdi" açıklamasını yaptı.

Kanarya Adaları Yüksek Adalet Mahkemesi, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Mahkeme, "Videolar saldırganın aklını kaçırmış olduğunu ve büyük bir bıçakla çok sayıda insanın bulunduğu bir alanda dolaşarak gerçek bir tehlike oluşturduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yılda yaklaşık 14 milyon yolcuya hizmet veren Gran Canaria Havalimanı, özellikle İngiliz tatilcilerin sıkça tercih ettiği bir destinasyon. Olay, turistik sezonun yoğunlaştığı bir dönemde yaşandı.

Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

Gran Canaria Havalimanı, Kanarya Adaları, Güvenlik, 3-sayfa, İspanya, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • bonibom07:
    Türkiye de olsaydı,polisleri açığa alırlardı,başta muhalefet parti , ortalığı ayağa kaldırırdı,onun için ülkemizde suç oranı günden güne artıyor,bunların yüzünden. 26 22 Yanıtla
  • ömer duman:
    bizim ülkede olsa denetimli serbestti 32 7 Yanıtla
  • R C G:
    ölmeseydi mülteci kardeşimizi Türkiye’ye yollarlardı geri kabul anlasmasi gereğince. gambiya Müslüman ulke. sehit oldu kardesimiz. burada olsa birkac bıçak da bize sokardi ama müminin soktugu bicak acimaz. 14 8 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    Kim bilir ne pislik yapıp adamı bu hale getirdiler. 3 1 Yanıtla
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