Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

İspanya'nın Gran Canaria Havalimanı'nda yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. İngiliz turistlerin yoğun olarak kullandığı havalimanında 18 yaşındaki bir genç, polislere ve yolculara bıçakla saldırması sonucu vurularak öldürüldü.

Olay, Cumartesi günü öğleden sonra meydana geldi. Gambiya'ya gitmek isteyen genç, biletinin 22 Mayıs tarihli olduğu gerekçesiyle uçağa alınmayınca çılgına döndü. Güvenlik kontrolünden zorla geçmeye çalışan gencin sırt çantasındaki bıçak, metal dedektörünü tetikledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kontrolden çıkan gencin önce bir taksi şoförüne saldırdığı, ardından kendisini durdurmaya çalışan polislerden birini yere düşürdüğü görülüyor. Kalabalık bir alanda bıçakla tehdit oluşturan genç, diğer yolculara doğru koşarken polislerin uyarılarına aldırış etmedi.

Ulusal Polis memurları, genci durdurmak için önce sözlü uyarıda bulundu. Ancak genç, polislere saldırmaya devam edince memurlar ateş açmak zorunda kaldı. Saldırgan beş kurşunla vuruldu, boynuna isabet eden kurşun nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis sendikası sözcüsü Ibon Dominguez, "Müdahale orantılı ve gerekliydi. Bu kişi kolaylıkla polislerden birini öldürebilirdi" açıklamasını yaptı.

Kanarya Adaları Yüksek Adalet Mahkemesi, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Mahkeme, "Videolar saldırganın aklını kaçırmış olduğunu ve büyük bir bıçakla çok sayıda insanın bulunduğu bir alanda dolaşarak gerçek bir tehlike oluşturduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yılda yaklaşık 14 milyon yolcuya hizmet veren Gran Canaria Havalimanı, özellikle İngiliz tatilcilerin sıkça tercih ettiği bir destinasyon. Olay, turistik sezonun yoğunlaştığı bir dönemde yaşandı.