Havayolu Şirketleri Lübnan'a Uçuşları Durdurdu - Son Dakika
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Dünya

Havayolu Şirketleri Lübnan'a Uçuşları Durdurdu

İsrail'in Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırı sonrasında Lübnan'a misilleme saldırısı düzenleme endişesi devam ederken, birçok havayolu şirketi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları durdurdu. Batılı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etme çağrısı yapıyor. Beyaz Saray ise İsrail'e gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.

30.07.2024 19:58
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(ANKARA) - İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında İsrail'in Lübnan'a bir misilleme saldırısı düzenlemesi endişesi devam ederken; birçok havayolu şirketi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları durdurdu. Batılı ülkelerin bir kısmı, vatandaşlarına Lübnan'ı terketme çağrısı yapıyor.

İsrail ve ABD'nin Lübnanlı milis grup Hizbullah'ı sorumlu tuttuğu Golan tepelerine yönelik saldırının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "sert bir karşılık" vereceklerini ifade etmişti. İsrail'in Beyrut veya Lübnan'ın başka bir bölgesini hedef almasından duyulan endişe nedeniyle birçok havayolu şirketi Beyrut uçuşlarını durdururken; ABD, Almanya, İngiltere, Kanada ve Fransa Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terketme çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın Aegean ve Almanya'nın Condor Havayolları, bugün Beyrut uçuşlarını iptal etti. Aegean, perşembe gününe kadar uçuşlarını askıya aldığını belirtirken; Condor, salı günkü Düsseldorf - Beyrut uçuşunu iptal etti. Air France, Swiss, Eurowings ve Lufthansa havayolları pazartesi günü uçuş iptallerini duyurmuştu. Pegasus, Emirates, Royal Jordanian, EgyptAir, Iran Air, Qatar Airways ve Etihad gibi havayollarının Beyrut uçuşlarının bazıları askıya alındı, ertelendi veya iptal edildi.

Beyaz Saray'dan İsrail'e gerilimi tırmandırmama çağrısı

Beyaz Saray, İsrail'e, hafta sonu Golan Tepeleri'ne yönelik roket saldırısına itidalli bir karşılık göstermesi ve daha geniş bölgesel bir savaşa yol açabilecek bir tırmanıştan kaçınması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John F. Kirby gazetecilere, "İsrail'in kendini savunma hakkı var. Hiçbir ülke bu tür bir tehdit ile yaşamak zorunda kalmamalı" dedi.

Kirby, ayrıca "Diplomatik bir çözüm için hala zaman ve alan olduğuna inanıyoruz, kimse daha geniş bir savaş istemiyor ve böyle bir sonucun önlenebileceğine eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Havayolu Şirketleri Lübnan'a Uçuşları Durdurdu - Son Dakika

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