ABD'nin Hawaii adasında yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilen Kilauea Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor.
2024 Aralık'tan bu yana yaşanan volkanik faaliyetlerle birlikte yanardağ, 26. kez lav püskürttü.
Hawaii Yanardağı Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, son patlamada lavların yaklaşık 305 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.Yoğun siyah bir duman bulutu, muhtemelen volkanik tefra taşıyarak güneybatı yönüne sürüklendi. Yanardağ, en son 13 Haziran'da faaliyete geçmişti.
Yetkililer, yanardağın da içinde bulunduğu Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı'ndaki ziyaretçileri, kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kilauea'daki son patlama dalgasının 23 Aralık 2024'te başladığı belirtiliyor. Bu süreçteki çoğu patlamanın bir günden kısa sürdüğü, duraklamaların ise genellikle birkaç gün devam ettiği ifade ediliyor.
Kilauea, 2018 yılında meydana gelen ve yaklaşık 3 ay süren şiddetli patlamalarla gündeme gelmişti. Bu süreçte 700'ün üzerinde ev kullanılamaz hale gelmişti.
Son Dakika › Dünya › Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor - Son Dakika
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