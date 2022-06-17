Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor - Son Dakika
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Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor

17.06.2022 12:53
Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yaşayan ve deri değiştirmesi sebebiyle "yılan adam" olarak adlandırılan 25 yaşındaki Majibar Rehman Malik, görenlerde şaşkınlık yaratıyor. Malik, okul hayatında büyük zorluklar çektiğini belirterek, "Çocuklar benden korkuyor. Özellikle ilkokul yaşlarımda yaşıtlarım beni gördüklerinde kaçıyordu. Bu yüzden okul yönetimi benimle ilgi karar verdi ve okuldan atıldım" dedi.

Dünya üzerindeki ilginç hastalıklardan birine sahip olan isimlerden biri de Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki Majibar Rehman Malik. "Yılan adam" olarak adlandırılan Malik, her hafta deri değiştirmesi nedeniyle çok zor bir yaşam sürdürüyor.

DOĞUMUNDAN SADECE BİR KAÇ GÜN SONRA BAŞLADI

Hastalığının doğumundan sadece bir kaç gün sonra başladığını ifade eden Malik, haftalık olarak derisinin döküldüğünü yerini ise kaşıntılı kırmızı pullara ve lekelere bıraktığını anlattı. Bu durum da vücut ısısını düzenleyen sorunlara, metabolik hızın artmasına ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Yılan adamı görenler hayrete düşürüyor! Her hafta düzenli olarak deri değiştiriyor

DOKTORLAR DA ANLAYAMADI

Doğumundan birkaç gün sonra ailesinin vücudundaki kırmızı lekeler nedeniyle kendisini hastaneye götürdüğünü anlatan Malik, doktorların hastalığını bilmediğini ve ailesine onu daha kapsamlı bir hastaneye götürmelerini tavsiye ettiğini söyledi. Ancak aile fahiş hastane faturasını karşılayamadığı için Malik'in tedavisine başlanılmadı.

Yılan adamı görenler hayrete düşürüyor! Her hafta düzenli olarak deri değiştiriyor

"DIŞLANMAK ÜZÜCÜYDÜ"

Mücadelesinin sadece hastalığıyla olmadığını ifade eden Malik, büyürken büyük bir öğrenme tutkusu bulunduğunu söyledi. Okulda yaşıtlarının dış görünüşü nedeniyle kendisini dışladığını belirten Malik, "Çocuklar benden korkuyor. Özellikle ilkokul yaşlarımda yaşıtlarım beni gördüklerinde kaçıyordu. Bu yüzden okul yönetimi benimle ilgi karar verdi ve okuldan atıldım" dedi.

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