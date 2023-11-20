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HDP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Meclis'te tepki çeken sözler: YPG terör örgütü değildir - Son Dakika

HDP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Meclis'te tepki çeken sözler: YPG terör örgütü değildir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan HDP Milletvekili Cengiz Çandar, YPG'nin terör örgütü olmadığını söyledi. Sözlerini sürdüren Çandar, ''Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de deseniz bu Kürt karşıtlığıdır'' dedi.

20.11.2023 23:53  - Güncelleme: 00:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri gerçekleşti. Komisyonda söz alan HDP Milletvekili Cengiz Çandar, YPG'nin terör örgütü olmadığını ifade etti.

"BU KÜRT KARŞITLIĞIDIR"

"Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de deseniz bu Kürt karşıtlığıdır" diyen Çandar, diğer vekillerden gelen "Terör örgütü değiller mi?" sorusuna "Değiller tabi" diyerek cevap verdi.

YPG NEDİR?

Suriye'de faaliyet gösteren Demokratik Birlik Partisi (PYD), PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısıdır. Halk Koruma Birlikleri (YPG) ise PYD'nin silahlı kanadıdır.

Cengiz Çandar, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya HDP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Meclis'te tepki çeken sözler: YPG terör örgütü değildir - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Meclis'te tepki çeken sözler: YPG terör örgütü değildir - Son Dakika
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