HDP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Meclis'te tepki çeken sözler: YPG terör örgütü değildir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri gerçekleşti. Komisyonda söz alan HDP Milletvekili Cengiz Çandar, YPG'nin terör örgütü olmadığını ifade etti.
"Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de deseniz bu Kürt karşıtlığıdır" diyen Çandar, diğer vekillerden gelen "Terör örgütü değiller mi?" sorusuna "Değiller tabi" diyerek cevap verdi.
Suriye'de faaliyet gösteren Demokratik Birlik Partisi (PYD), PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısıdır. Halk Koruma Birlikleri (YPG) ise PYD'nin silahlı kanadıdır.
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