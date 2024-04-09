Help Yetim'den Mardin'de Bayram İçin Anlamlı Yardım Faaliyeti - Son Dakika
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Dünya

Help Yetim'den Mardin'de Bayram İçin Anlamlı Yardım Faaliyeti

Help Yetim\'den Mardin\'de Bayram İçin Anlamlı Yardım Faaliyeti

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Ramazan Bayramı öncesi Mardin'deki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Organizasyon, 100 aileye bayramlık harcamaları için nakdi yardım sağlarken, 150 aileye de yetim giyimi ve gıda yardımı ulaştırdı. Help Yetim Başkanı Cahit Ataş, yardım faaliyetlerinin Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında sürdürüldüğünü belirtti.

09.04.2024 20:37  Güncelleme: 20:42
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Help Yetim İnsanı Yardım Organizasyonu, Ramazan Bayramı arifesinde, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında insani yardım faaliyetlerini sürdürdü. En son gerçekleştirilen etkinlikte, Mardin'de yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık giyim ve gıda yardımı yapıldı.

Organizasyon etkinlik kapsamında 100 aileye bayramlık harcamaları için nakdi yardım sağlarken, 150 aileye de yetim giyimi ve gıda yardımı ulaştırdı. Yardımlar sayesinde ailelerin yüzleri bayram öncesi güldü.

Help Yetim'den Mardin'de Bayram İçin Anlamlı Yardım Faaliyeti

Help Yetim Başkanı Cahit Ataş, yardım dağıtım töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu mübarek günlerde, Mardin'deki kardeşlerimizin yanında olabilmek bizim için büyük bir onur. Help Yetim olarak, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün burada, 100 ailemize nakdi destek, 150 ailemize ise giyim ve gıda yardımı yaparak, onların bayram sevincine ortak olduk. Bu yardımların gerçekleşmesinde emeği geçen tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Birlikte daha fazla yüreğe dokunacağımıza ve umut olacağımıza inancım tam."

Help Yetim'den Mardin'de Bayram İçin Anlamlı Yardım Faaliyeti

Yardım organizasyonu, Ramazan Bayramı'nın ruhuna uygun olarak, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, toplumda farkındalık yaratmayı ve yardımlaşmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Help Yetim'den Mardin'de Bayram İçin Anlamlı Yardım Faaliyeti

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Son Dakika Dünya Help Yetim'den Mardin'de Bayram İçin Anlamlı Yardım Faaliyeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Help Yetim'den Mardin'de Bayram İçin Anlamlı Yardım Faaliyeti - Son Dakika
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