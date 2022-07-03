Her dediği çıkan kahinin son kehaneti korku saldı: Savaş ve ekmek sıkıntısını bilmişti sırada iklim krizi var - Son Dakika
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Her dediği çıkan kahinin son kehaneti korku saldı: Savaş ve ekmek sıkıntısını bilmişti sırada iklim krizi var

03.07.2022 20:53
Her dediği çıkan kahinin son kehaneti korku saldı: Savaş ve ekmek sıkıntısını bilmişti sırada iklim krizi var

Nostradamus'un 467 yıl öncesinde kaleme aldığı kitabında yazdığı kehanetlerin bir bir çıkması kamuoyunu şoka uğratıyor. 2022'de savaş kehaneti ve buğday kaynaklı ekmek bulma sıkıntısını bilen Fransız kahin, yakın gelecekte "iklim krizi" yaşanacağını da iddia etmişti.

Dünyanın 2022 yılında art arda zor süreçler yaşaması nedeniyle kahinlere olan ilgi de arttı. Bu durumların üzerine Nostradamus kehanetlerinden 2'sinin gerçekleşmesi, kahinlere yönelik ilgiyi daha da artırdı. Buğdayda yaşanacak sıkıntıyı ve savaşı tahmin etmesiyle herkesi şaşkına uğratan Nostradamus'un şimdi de son kehaneti olan iklim krizine odaklanıldı.

BİRÇOK ÖNEMLİ OLAYI ÖNCEDEN BİLDİ

1503 yılında dünyaya gelen Fransız astrolog, 1555 yılında insanlığın geleceğine kehanetlerini yazdığı 932 dörtlük şiirlerle kendi döneminde ünlenmeyi başardı. Şiirlerini Les Propheties isimli kitabında toplayan Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etti.

KİTABI ROMA'DAKİ BİR MÜZEDEN ÇALINDI

Nostradamus'un 467 yıl öncesinde kaleme aldığı insanlık tarihini değiştirebilecek kehanetleri anlatan kitabı 2007 yılında İtalya'nın başkenti Roma'daki bir müzeden çalınmasıyla ortaya çıkmıştı.

UKRAYNA VE RUSYA SAVAŞINI BİLDİ

Nostradamus'un kitabında 2022 yılına ait ilk kehaneti savaşla ilgiydi. 2022 yılının Şubat ayında Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında ünlü kahinin kehanetlerine olan ilgi arttı.

BUĞDAY VE EKMEK FİYATLARININ UÇACAĞINI BİLDİ

2022 yılında ülkelerin ekonomik anlamda zorluk yaşayacağından söz eden Nostradamus kitabında bu kehaneti, "Başrahipler, keşişler, öğrenecek acemiler yok. Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı çok yüksek. Çaresizlik yemek için yoldaş" sözleriyle anlattı.

GERİYE SADECE İKLİM KRİZİ KALDI

Dünyaca ünlü kahinin 2022 yılındaki üçüncü kehaneti ise iklim kriziyle ilişkiliydi. Nostradamus, "Baş güneş gibi parıldayan denizi kavuracak. Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen hemen kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak. Onları kesmek için yerel halk çok çalışacak" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Her dediği çıkan kahinin son kehaneti korku saldı: Savaş ve ekmek sıkıntısını bilmişti sırada iklim krizi var - Son Dakika


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