Her şey Biden için! Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail dahil tüm havayollarına açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Her şey Biden için! Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail dahil tüm havayollarına açtı

15.07.2022 20:22

Riyad yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesi hava sahasını İsrail dahil tüm sivil uçuşlara açma kararı aldı. Jeste karşı mutlu olduğunu belirten Biden, "Bugün İsrail'den Suudi Arabistan'a, Cidde kentine doğrudan uçan ilk ABD başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından yapılan açıklamada, sivil uçuşlar arasında ayrım yapılmamasını içeren uluslararası sözleşmelere uygun olarak ülkenin hava sahasının artık Sivil Havacılık Otoritesinin taleplerini yerine getiren tüm havayollarına açılması kararı alındığı bildirildi.

Kararın krallığın, kıtaları birbirine bağlayan küresel bir merkez olarak konumunu sağlamlaştırma ve uluslararası havacılık bağlantısını sağlama çabaları doğrultusunda alındığı vurgulandı.

"İSRAİL'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A DOĞRUDAN UÇAN İLK ABD BAŞKANI OLACAĞIM"

Orta Doğu turu kapsamında İsrail'den Suudi Arabistan'a geçecek olan ABD Başkanı Joe Biden, Riyad yönetiminin kararını memnuniyetle karşıladı. Biden, "Bugün İsrail'den Suudi Arabistan'a, Cidde kentine doğrudan uçan ilk ABD başkanı olacağım. Suudi Arabistan'ın kararı, İsrail'in Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bölgeye daha fazla entegrasyonuna yönelik ivme oluşturulmasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

"BU KARAR, DAHA GÜVENLİ BİR ORTA DOĞU BÖLGESİNİN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, "Bu karar, ABD halkının güvenliği ve refahı, İsrail'in güvenliği ve refahı için hayati önem taşıyan daha entegre, istikrarlı ve güvenli bir Orta Doğu bölgesinin önünü açıyor" dedi.

YORUMLAR
500
İsrail: Biden'ın ziyareti, gelecek yıllarda açıklanabilecek başarılara imza attı İsrail: Biden'ın ziyareti, gelecek yıllarda açıklanabilecek başarılara imza attı Biden Orta Doğu turuna çıkıyor. İsrail'den Suudi Arabistan'a kadar olacak turda Biden fabrika ayarına geri dönüyor Biden Orta Doğu turuna çıkıyor. İsrail'den Suudi Arabistan'a kadar olacak turda Biden fabrika ayarına geri dönüyor
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suudi Arabistan, İsrail, Riyad, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Her şey Biden için! Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail dahil tüm havayollarına açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
19:00 Bakanın kırık telefonu kameralara yansıdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Datça'daki orman yangınını söndüren işçilerle görüştü
18:53 Bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde imha edildiler
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 20:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: Her şey Biden için! Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail dahil tüm havayollarına açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement