Hindistan Başbakanı Narendra Modi Seçimleri Kazanmaya Yakın - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi Seçimleri Kazanmaya Yakın

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Seçimleri Kazanmaya Yakın

Hindistan'da altı haftadır süren seçim maratonu sona erdi ve sandık çıkışı anketlerine göre Narendra Modi'nin lideri olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) seçimi önde götürüyor. Ancak analistler, anketlerin geçmişte yanlış çıktığı konusunda uyarıda bulunuyor. Sonuçlar 4 Haziran'da açıklanacak. Hindu milliyetçisi BJP'nin öncüsü olduğu Ulusal Demokrasi Birliği (NDA) koalisyonunun parlamentoda çoğunluğu sağlayacağı düşünülüyor. Muhalefet partileri, Modi'nin iktidarı devam etmesi durumunda Hindistan halkının özgürlüklerini kaybedeceği görüşünde.

01.06.2024 19:55
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Hindistan'da ülkenin başbakanı Narendra Modi, üçüncü kez seçimleri kazanmaya çok yakın.

Hindistan’da altı haftadır süren seçim maratonu bugün bitti.

Sandık çıkışı anketlerine göre Modi'nin lideri olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) seçimi önde götürüyor.

Ancak analistler bu anketlerin geçmişte yanlış çıktığı ve yanlı olduğu konusunda da uyarıda bulunuyor.

Sonuçlar 4 Haziran’da açıklanacak.

Hindu milliyetçisi BJP, 2014'ten bu yana iktidarda.

Bir partinin ya da koalisyonun hükümet kurabilmesi için parlamentoda 272 koltuğu garantilemesi gerek.

BJP’nin öncüsü olduğu olduğu Ulusal Demokrasi Birliği (NDA) koalisyonunun bu eşiği aşacağı düşünülüyor.

Muhalefet partileri, Modi'nin iktidarı devam ettiği takdirde, "Hindistan halkının birçok özgürlüğünü kaybedeceği" görüşünde.

Muhalefetin önde gelen liderlerinden Rahul Gandhi ve muhalefet partilerinden oluşan koalisyon uzun seçim maratonu sırasında dinamizm yakalamıştı.

Muhafet, BJP’yi rakiplerinin sesini kısmakla suçluyor, BJP ise iddiaları reddediyor.

Seçim boyunca kimi partiler ve siyasetçiler oy makineleriyle oynamakla suçlandı, bazı yerlerde Müslümanların oy kullanmasına izin verilmediği iddiaları öne sürüldü.

Muhalefet, ülkenin seçim kurulunu ise şikayetlerini ve taleplerini ele almamakla suçluyor.

1,4 milyar kişi ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan’da seçim kampanyası süreci uzun ve yoğun geçiyor.

Hindu tanrısı Ram için inşa edilen 217 milyon dolarlık yeni tapınağın açılması, BJP’nin en büyük seçim projelerindendi.

İktidarın birtakım sosyal devlet projeleri de seçmenlere yönelik olarak gündeme getirildi. Yüksek işsizlik ve artan fiyatlar da seçimin önemli gündem maddelerinden biriydi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Hindistan Başbakanı Narendra Modi Seçimleri Kazanmaya Yakın - Son Dakika

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