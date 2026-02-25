Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu\'ya sarıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük resmi ziyaret kapsamında İsrail'e ulaştı. Modi'yi havalimanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2017 yılındaki ilk ziyaretinin ardından ikinci kez İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapan Modi'yi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu resmi törenle karşıladı.

"BÜYÜK ONUR DUYDUM"

Ziyarete ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Modi, "İsrail'e indim. Havalimanında Başbakan Netanyahu ve Bayan Netanyahu tarafından karşılanmaktan büyük onur duydum. Hindistan-İsrail dostluğunu güçlendirecek ikili görüşmeler yapmayı ve verimli sonuçlar almayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"HOŞ GELDİN SEVGİLİ DOSTUM"

Netanyahu ise Modi'nin paylaşımını alıntılayarak, "İsrail'e hoş geldin sevgili dostum Narendra Modi, sizi İsrail'de ağırlamak büyük bir onur" mesajını paylaştı.