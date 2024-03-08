Hindistan, Çin ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sınırına 10.000 asker konuşlandırdı

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Bloomberg'in ismi vermediği yetkililere dayanarak verdiği habere göre, Hindistan, Çin ile anlaşmazlık yaşadığı sınırının batı kesimine 10.000 askeri yeniden konuşlandırdı. Rapor ayrıca, zaten sınırda bulunan 9.000 askerin de yeni bir savaş komutanlığı altına alınacağını belirtiyor.

Yetkililere göre, yaklaşık 20.000 askeri güç, Uttarakhand ve Himachal Pradesh eyaletlerindeki sınırın 532 kilometrelik bölümünü koruyacak.

Bu haber, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaisankar'ın, Çin'in anlaşmalarına uymadığını iddia etmesinden hemen sonra ortaya çıktı. Diplomat, bu durumun "ilişkinin istikrarını" ve Pekin'in "niyetlerini" sorguladığını ifade etti. Jaisankar, bu açıklamayı Perşembe günü Tokyo'da düzenlenen Raisina Yuvarlak Masa tartışmasında yaptı.

Ekim ayında Bloomberg, Hindistan'ın Çin ve Pakistan sınırlarında "sürpriz saldırıları" önlemek için bir drone gözetleme sistemi kurduğunu rapor etmişti. Ayrıca, Güney Asya ülkesinin, özellikle Çin'in genişleyen füze ve nükleer silahlanmasına karşı oluşturulan Entegre Roket Kuvveti (ERK) adlı yeni bir birim kurduğu biliniyor.

Hindistan ile Çin arasındaki ilişkiler, 2020 Haziran'ında Ladakh'taki Galvan Vadisi'nde askeri çatışma yaşanmasının ardından gerilmişti. Geçen yıl, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ladakh'taki durumu sakinleştirmek için Johannesburg'daki BRICS zirvesinde bir araya geldiler. Son askeri görüşmeler ise bir ay önce gerçekleşti, ancak herhangi bir ilerleme açıklanmadı.

Çin'in Hint Okyanusu bölgesinde artan varlığı, Pekin'in araştırma gemilerinin casusluk amacıyla kullanabileceği endişesiyle Hindistan tarafından bir tehdit olarak algılanıyor.

İki taraf arasında, bölgedeki stratejik müttefiklerle ilişkileri güçlendirme çabalarında da sürtüşmeler yaşanıyor. Örneğin, Maldivler gibi stratejik bir adalar ülkesi, Hindistan'dan uzaklaşıp Pekin'e daha fazla yaklaşırken, Hindistan'ın komşularıyla daha etkin bir şekilde ilişki kurması gerektiği yönünde önceki açıklamaları hatırlatılıyor.