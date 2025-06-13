Hindistan\'da 300\'e yakın kişinin öldüğü uçağın içinden kafa karıştıran görüntü

Hindistan'da meydana gelen ve 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği büyük uçak kazasıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Kazadan yalnızca birkaç saat önce, aynı uçağın içinden çekilen bir video sosyal medyada yayılmaya başladı.

TEKNİK AKSAKLIĞA RAĞMEN UÇUŞA İZİN Mİ VERİLDİ?

Görüntülerde, bir yolcu Air India'ya ait uçakta klima sisteminin çalışmadığını ve koltuk ekranlarının devre dışı olduğunu gösteriyor. Videoyu çeken yolcu, uçuş öncesinde yaşanan teknik aksaklıklara rağmen uçağın havalanmasına izin verildiğini iddia etti. Görüntülerde, içerideki havasızlık nedeniyle birçok yolcunun zor anlar yaşadığı, bazı koltuklardaki ekranların tamamen karardığı gözleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası Hindistan Sivil Havacılık Kurumu geniş kapsamlı bir soruşturma başlatırken, söz konusu görüntüler teknik ihmallerin kazaya zemin hazırlayıp hazırlamadığı sorusunu gündeme taşıdı. Yolcunun kayda aldığı video, yetkililerin güvenlik protokollerine uymada ihmalkâr davranmış olabileceği iddialarını da güçlendirdi.