Hindistan\'da Bharatpur şehrinde 26 parmakla dünyaya gelen bebek tanrıça olarak görülüyor

Hindistan'da Bharatpur şehrinde dünyaya gelen bir bebek, olağanüstü bir genetik özellikle doğdu. Bu küçük kız, her iki elinde yedi parmak ve her iki ayağında altı parmakla doğdu, toplamda 26 parmağa sahip. Tıbbi olarak bu durum bir genetik anormallik olarak tanımlanıyor, ancak ailesi için bu doğaüstü bir olayın işareti olarak kabul ediliyor.

Bebeğin ailesi, onu yerel bir tanrıça olan Dholagarh Devi'nin yeniden doğmuş hali olarak gördü. Dholagarh Devi, birden fazla kolu olan genç bir kız olarak tasvir edilir ve bölgede saygı gören bir tanrıçadır. Ailenin bu benzerliği kabul etmesi, bebeğin doğduğu yerin yakınında bulunan Dholagarh Devi tapınağında da büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Bebeğin annesi, Sarju Devi adında 25 yaşındaki bir kadın, bu olağanüstü durum karşısında büyük mutluluk duyduğu bildiriliyor. Bebeğin babası ise Central Reserve Police Force'da görevli bir polis memuru olan Gopal Bhattacharya'dır ve o da aynı şekilde bu durumdan oldukça memnun.

Hastanede görev yapan Dr. BS Soni, "26 parmağa sahip olmanın herhangi bir sağlık sorununa yol açmadığını, bu durumun sadece genetik bir anormallik olduğunu" açıkladı. Şu an için aile, bebeğin fazla parmaklarını ameliyatla aldırıp almayacaklarına dair bir karar vermemiş gibi görünüyor.

Bu olay, birkaç hafta önce bir yolcunun uçakta ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarması sonucu ortaya çıkan ilginç bir olayın ardından geldi. Yolcu, ayak parmağında ekstra bir tane daha olduğunu göstererek diğer yolcuları şaşkına çevirmişti. Bu ilginç anı içeren TikTok videosu kısa sürede viral oldu ve milyonlarca izlenme ve binlerce yorum aldı. Bu durum, toplumda ayakkabılarını kamusal alanda çıkarmak konusundaki tartışmayı yeniden gündeme getirdi.