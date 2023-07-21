Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı

21.07.2023 17:59

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Mithwara köyünde polis, bir adamın elinde kesik kafa ile caddede yürüdüğü ihbarını aldı. Olay yerine giden polis, Mohammed Riyaz adlı 24 yaşındaki adamı gözaltına aldı. Riyaz, kız kardeşinin komşuları ile ilişkisi yüzünden tartıştığını ve tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kız kardeşinin kafasını keserek öldürdüğünü itiraf etti. Polis, evde yapılan aramada kız kardeşinin bedenini buldu. Riyaz gözaltında tutuluyor.

Hindistan'da elinde kesik kafa ile yürüyen bir şahıs, polisi harekete geçirdi. Gözaltına alınan 24 yaşındaki Riyaz, 19 yaşındaki kız kardeşinin komşuları ile ilişkisi olduğunu ve uyarmasına rağmen bu ilişkiyi sonlandırmaması nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti. Polisler, genç kızın cansız bedenini ise evine gidince buldu.

ELİNDE KESİK KAFA İLE YÜRÜDÜ

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı sköyünde, polis bir adamın elinde kesik kafa ile caddede yürüdüğü ihbarı aldı. Olay yerine giden polis, ismi Mohammed Riyaz olarak açıklanan 24 yaşındaki adamı gözaltına alıp polise merkezine götürdü.

Elinde kız kardeşinin kesik kafası ile caddede yürüdü

KIZ KARDEŞİNİ KOMŞUSUYLA İLİŞKİSİ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜ

Riyaz, verdiği ifadede 19 yaşındaki kız kardeşinin komşuları ile ilişkisi olduğunu söyledi. Riyaz, kız kardeşini ilişkiyi bitirmesi için uyarmasına rağmen bitirmeyince öldürdüğünü itiraf etti.

CANSIZ BEDENİ İSE EVDE BULUNDU

Bir başka bir ekip ise Riyaz'ın evine gitti. Evde yapılan aramada Riyaz'ın kız kardeşine ait bedenini buldu. Polis, evde kimsenin olmadığı bir sırada Riyaz'ın kız kardeşi ile komşuları ile ilişkisi yüzünden tartıştığını, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Riyaz'ın bahçeden aldığı balta ile kız kardeşinin kafasını keserek öldürdüğünü söyledi.

YORUMLAR
500

Dünya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
18:00 Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ın Lyanco transferi iptal oldu
17:58 Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Yılı etkinlikleri düzenliyor
17:53 Başkan Altay: Mevlana Yılı'nda Konya ve farklı şehirlerde sema programları düzenliyoruz
17:38 Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Yeniden Süper Lig'de! Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan Toköz, Adana Demirspor'da
17:16 Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro fazla kilolarıyla gündem oldu
17:12 Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
17:03 Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı
16:58 Elinde kız kardeşinin kesik kafası ile caddede yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 18:25:44. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement