Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı

Hindistan'da elinde kesik kafa ile yürüyen bir şahıs, polisi harekete geçirdi. Gözaltına alınan 24 yaşındaki Riyaz, 19 yaşındaki kız kardeşinin komşuları ile ilişkisi olduğunu ve uyarmasına rağmen bu ilişkiyi sonlandırmaması nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti. Polisler, genç kızın cansız bedenini ise evine gidince buldu.

ELİNDE KESİK KAFA İLE YÜRÜDÜ

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı sköyünde, polis bir adamın elinde kesik kafa ile caddede yürüdüğü ihbarı aldı. Olay yerine giden polis, ismi Mohammed Riyaz olarak açıklanan 24 yaşındaki adamı gözaltına alıp polise merkezine götürdü.

KIZ KARDEŞİNİ KOMŞUSUYLA İLİŞKİSİ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜ

Riyaz, verdiği ifadede 19 yaşındaki kız kardeşinin komşuları ile ilişkisi olduğunu söyledi. Riyaz, kız kardeşini ilişkiyi bitirmesi için uyarmasına rağmen bitirmeyince öldürdüğünü itiraf etti.

CANSIZ BEDENİ İSE EVDE BULUNDU

Bir başka bir ekip ise Riyaz'ın evine gitti. Evde yapılan aramada Riyaz'ın kız kardeşine ait bedenini buldu. Polis, evde kimsenin olmadığı bir sırada Riyaz'ın kız kardeşi ile komşuları ile ilişkisi yüzünden tartıştığını, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Riyaz'ın bahçeden aldığı balta ile kız kardeşinin kafasını keserek öldürdüğünü söyledi.