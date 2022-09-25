Hindistan'daki Shajapur'daki Badoni Okulu'nda korkunç bir olay meydana geldi. Bir öğretmen, okula gelen kız öğrencisi Uma Rajak'ın çantasında kıpırtı fark etti. Öğrencisine durumu soran öğretmen yanıt alamayınca çantayı açmaya karar verdi.
Öğretmenin çantayı açmasıyla birlikte zehirli kobra yılanı, Uma Rajak'ın çantasından fırladı. Yılanın saldırısıyla yaralanan öğretmen, yapılan yerinde müdahale sayesinde hayata tutundu. Kız öğrenci ise olayda yara alamadı.
Tek ısırıkta 20 kişiyi öldürebilecek zehre sahip yılanın, öğrencinin evinde çantaya girmiş olabileceği tahmin ediliyor. Ailelere de olaydan sonra bir uyarı gönderildi.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir - Son Dakika