Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir - Son Dakika
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Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir

25.09.2022 17:54
Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir

Hindistan'ın Shajapur kentinde bir öğrencisinin okul çantasındaki hareketi fark eden öğretmen, çantayı açtığında büyük korkuya kapıldı. Öğretmen, zehri 20 kişiyi birden öldürebilecek güçte olan kobra yılanı ile burun buruna geldi.

Hindistan'daki Shajapur'daki Badoni Okulu'nda korkunç bir olay meydana geldi. Bir öğretmen, okula gelen kız öğrencisi Uma Rajak'ın çantasında kıpırtı fark etti. Öğrencisine durumu soran öğretmen yanıt alamayınca çantayı açmaya karar verdi.

BİR ANDA ÇANTADAN FIRLADI

Öğretmenin çantayı açmasıyla birlikte zehirli kobra yılanı, Uma Rajak'ın çantasından fırladı. Yılanın saldırısıyla yaralanan öğretmen, yapılan yerinde müdahale sayesinde hayata tutundu. Kız öğrenci ise olayda yara alamadı.

ÇOK ZEHİRLİ BİR YILAN

Tek ısırıkta 20 kişiyi öldürebilecek zehre sahip yılanın, öğrencinin evinde çantaya girmiş olabileceği tahmin ediliyor. Ailelere de olaydan sonra bir uyarı gönderildi.

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SON DAKİKA: Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir - Son Dakika
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