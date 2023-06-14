Hindistan'da çocuğun timsah saldırısı sonucu ölümü, öfkeli halkın timsahı taş ve sopalarla öldürmesine yol açtı

Bir çocuğun timsah saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesi, öfkeli halkın sert önlemler almalarına yol açtı.

Hindistan'da, Bihar'ın Vaishali bölgesindeki Raghopur Diyara Adası'nda, bir 10 yaşındaki çocuk timsah saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Bunun üzerine halk, timsahı yakalamak için ağ tuzak kurdu ve sopalarla vahşi hayvanı öldürdü. Olay yerine gelen yerel yetkililer, yasaları hiçe sayarak timsahı öldüren vatandaşlara tepki gösterdi . Vahşi yaşamla ilgili herhangi bir olayın kendilerine bildirilmesi ve sorunun kendi başlarına çözülmek yerine hızlı ve uygun bir şekilde ele alınması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve timsahın öldürülmesinden sorumlu olanlar hakkında gerekli adımların atılacağı belirtildi.