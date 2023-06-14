Hindistan'da çocuğun timsah saldırısı sonucu ölümü, öfkeli halkın timsahı taş ve sopalarla öldürmesine yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Hindistan'da çocuğun timsah saldırısı sonucu ölümü, öfkeli halkın timsahı taş ve sopalarla öldürmesine yol açtı

Hindistan'da çocuğun timsah saldırısı sonucu ölümü, öfkeli halkın timsahı taş ve sopalarla öldürmesine yol açtı

14.06.2023 18:02

Bihar'ın Vaishali bölgesindeki Raghopur Diyara Adası'nda, bir çocuk timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Halk, timsahı öldürmek için ağ tuzak kurdu ve sopalarla öldürdü. Yetkililer, yasaları hiçe sayarak timsahı öldüren vatandaşlara tepki gösterdi ve vahşi yaşamla ilgili herhangi bir olayın kendilerine bildirilmesi konusunda çağrı yaptı. Soruşturma devam ediyor ve timsahın öldürülmesinden sorumlu olanlar hakkında adımlar atılacak.

Bir çocuğun timsah saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesi, öfkeli halkın sert önlemler almalarına yol açtı.

10 yaşındaki çocuğu öldüren timsah öfkeli vatandaşlar tarafından taş ve sopalar ile öldürüldü

Hindistan'da, Bihar'ın Vaishali bölgesindeki Raghopur Diyara Adası'nda, bir 10 yaşındaki çocuk timsah saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Bunun üzerine halk, timsahı yakalamak için ağ tuzak kurdu ve sopalarla vahşi hayvanı öldürdü. Olay yerine gelen yerel yetkililer, yasaları hiçe sayarak timsahı öldüren vatandaşlara tepki gösterdi . Vahşi yaşamla ilgili herhangi bir olayın kendilerine bildirilmesi ve sorunun kendi başlarına çözülmek yerine hızlı ve uygun bir şekilde ele alınması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı.

10 yaşındaki çocuğu öldüren timsah öfkeli vatandaşlar tarafından taş ve sopalar ile öldürüldü

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve timsahın öldürülmesinden sorumlu olanlar hakkında gerekli adımların atılacağı belirtildi.

YORUMLAR
500

Dünya Günü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da çocuğun timsah saldırısı sonucu ölümü, öfkeli halkın timsahı taş ve sopalarla öldürmesine yol açtı - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Başakşehir'den peş peşe vedalar! Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü
18:24 Başakşehir'den peş peşe vedalar! Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü
18:07 Adnan Januzaj, Başakşehir'e veda etti!
18:02 Yaprak dökümü başladı! Yıldız futbolcu Başakşehir'den resmen ayrıldı
17:36 Eskişehir Valiliği, LGBTİ Onur Haftası etkinliklerine 30 günlük yasak getirdi
17:32 Eskişehir'de LGBTİ etkinliklerine 30 günlük yasak
17:29 Sel felaketinin faturası ASKİ Genel Müdürü Öztürk'e kesilerek görevinden alındı
17:27 Mansur Yavaş, sel felaketi sonrası ilk neşteri vurdu: ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı
17:27 Çikolata kapağı boğazına kaçan çocuk hayatını kaybetti, firma yetkilileri hapis cezasına çarptırıldı
17:22 Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, 5 sanığa iyi hal indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 18:31:29. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da çocuğun timsah saldırısı sonucu ölümü, öfkeli halkın timsahı taş ve sopalarla öldürmesine yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement