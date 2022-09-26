Gizemli hareketler sergileyen ailenin evine giren polisler mumyayla karşılaştı - Son Dakika
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Gizemli hareketler sergileyen ailenin evine giren polisler mumyayla karşılaştı

26.09.2022 22:09

Hindistan'da garip hareketlerinden şüphelenilen ailenin evine giren polisler klimalı odada ailenin geçtiğimiz yıl nisan ayında hayatını kaybeden oğullarının mumyasıyla karşılaştı. Ölüm belgesi verilmesine rağmen aile tarafından evde tutulan cesetle ilgili hükümete bilgi yazısı gönderildi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Kanpur'daki korkunç olayın detayları ortaya çıktı. İddialara göre Vimlesh adlı bir adam, geçtiğimiz yılın Nisan ayında özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Vimlesh, durumunun ağırlaşması üzerine hayatını kaybetti.

ÖLÜM BELGESİNİ DE HAZIRLADILAR

Doktorlar, Vimlesh'in hayatını kaybettiğini ailesine bildirerek ölüm belgesi hazırladılar. Fakat ailesi, Vimlesh'i gömmek yerine eve götürdü ve Mısırlıların mumyalama tekniği ile mumyaladıktan sonra 24 saat boyunca klima ile soğuk tutulan bir odaya yerleştirdi.

Mahalledeki gizemli eve giren polisler, karşılaştıkları manzara sonrası hükümete özel yazı yazdı

KOKMAMASI İÇİN ÖZEL YAĞLAR SÜRÜLDÜ

Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre Vimlesh'in cansız bedeninin kokusunun apartmanda yayılmasını istemeyen aile üyeleri, bir yakınlarından rica ederek Vimlesh'in cansız bedenini özel yağlarla korudu. Ayrıca mumyalama yüzünden adamın cesedi siyaha döndü.

Mahalledeki gizemli eve giren polisler, karşılaştıkları manzara sonrası hükümete özel yazı yazdı

POLİS BASKININDA ORTAYA ÇIKTI

Mahallelinin şüphelenmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gizemli eve baskın düzenledi. Evin bir odasında mumyalanmış halde bulunan Vimlesh'in cesedi bakanlık tarafından gönderilen ambulansla morga kaldırıldı. Polis ekipleri ise korkunç durumu hükümete harfiyen bildiren bir mektup hazırladı.

Mahalledeki gizemli eve giren polisler, karşılaştıkları manzara sonrası hükümete özel yazı yazdı
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Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gizemli hareketler sergileyen ailenin evine giren polisler mumyayla karşılaştı - Son Dakika


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