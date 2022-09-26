Gizemli hareketler sergileyen ailenin evine giren polisler mumyayla karşılaştı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Kanpur'daki korkunç olayın detayları ortaya çıktı. İddialara göre Vimlesh adlı bir adam, geçtiğimiz yılın Nisan ayında özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Vimlesh, durumunun ağırlaşması üzerine hayatını kaybetti.

ÖLÜM BELGESİNİ DE HAZIRLADILAR

Doktorlar, Vimlesh'in hayatını kaybettiğini ailesine bildirerek ölüm belgesi hazırladılar. Fakat ailesi, Vimlesh'i gömmek yerine eve götürdü ve Mısırlıların mumyalama tekniği ile mumyaladıktan sonra 24 saat boyunca klima ile soğuk tutulan bir odaya yerleştirdi.

KOKMAMASI İÇİN ÖZEL YAĞLAR SÜRÜLDÜ

Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre Vimlesh'in cansız bedeninin kokusunun apartmanda yayılmasını istemeyen aile üyeleri, bir yakınlarından rica ederek Vimlesh'in cansız bedenini özel yağlarla korudu. Ayrıca mumyalama yüzünden adamın cesedi siyaha döndü.

POLİS BASKININDA ORTAYA ÇIKTI

Mahallelinin şüphelenmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gizemli eve baskın düzenledi. Evin bir odasında mumyalanmış halde bulunan Vimlesh'in cesedi bakanlık tarafından gönderilen ambulansla morga kaldırıldı. Polis ekipleri ise korkunç durumu hükümete harfiyen bildiren bir mektup hazırladı.