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Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı - Son Dakika

Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı

30.12.2021 10:44

Hindistan'ın Puducherry bölgesinde yaşayan bir adam, koronavirüs aşısı yapmak üzere evine gelen sağlık ekiplerinden kaçarak ağaca tırmandı.

Hindistan'ın Puducherry bölgesinde yerel hükümet, halkın yüzde 100'ünün aşılanması amacıyla aşılama kampanyası başlattı. Bu kapsamda Kovid-19 aşısı uygulamak için tüm bölgeyi kapı kapı dolaşan sağlık ekipleri, Konnerikuppam köyüne geldi. Ancak 40 yaşındaki bir adam, Kovid- 19 aşısı olmamak için farklı bir yola başvurdu. Aşı karşıtı adam, çareyi ağaca tırmanmakta buldu.

SAĞLIK EKİPLERİYLE ALAY ETTİ

Sağlık ekipleri ve çevre sakinleri, Kovid-19 hastalığını önlemek için aşının gerekli olduğunu ve köydeki birçok kişinin aşılanmış olduğunu söyleyerek adamı aşağı inmek için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İddiaya göre sağlık ekibiyle alay da eden adam, ekibin aşıyı yapması için ağaca tırmanmasını da isteyince sağlıkçılar aşı uygulamasından vazgeçerek bölgeden ayrıldı.

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Korona aşısı, Hindistan, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı - Son Dakika
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