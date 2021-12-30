Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı

Hindistan'ın Puducherry bölgesinde yerel hükümet, halkın yüzde 100'ünün aşılanması amacıyla aşılama kampanyası başlattı. Bu kapsamda Kovid-19 aşısı uygulamak için tüm bölgeyi kapı kapı dolaşan sağlık ekipleri, Konnerikuppam köyüne geldi. Ancak 40 yaşındaki bir adam, Kovid- 19 aşısı olmamak için farklı bir yola başvurdu. Aşı karşıtı adam, çareyi ağaca tırmanmakta buldu.

SAĞLIK EKİPLERİYLE ALAY ETTİ

Sağlık ekipleri ve çevre sakinleri, Kovid-19 hastalığını önlemek için aşının gerekli olduğunu ve köydeki birçok kişinin aşılanmış olduğunu söyleyerek adamı aşağı inmek için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İddiaya göre sağlık ekibiyle alay da eden adam, ekibin aşıyı yapması için ağaca tırmanmasını da isteyince sağlıkçılar aşı uygulamasından vazgeçerek bölgeden ayrıldı.