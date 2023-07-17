Hindistan'da İneklerle Cinsel İlişki Suçlamasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hindistan'da İneklerle Cinsel İlişki Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

17.07.2023 12:51

Hindistan'da erkeklerin ineklerle cinsel ilişkiye girme vakalarının artması üzerine, Tulsidas Delikar adlı 65 yaşındaki bir adamın bir inekle cinsel ilişkiye girdiği video internet üzerinden yayıldı. Polis, adamı gözaltına alırken, tacize uğrayan ineklerin bulunup tedavi edilmesi için çalışma başlattı. Delikar'ın ineklerle çöp sahası ve eski hükümet tuvalet binalarında cinsel ilişkiye girdiği belirtildi. Sivil Toplum Örgütleri, bu olaya büyük tepki gösterirken, yetkililer Delikar'ın en ağır cezayı alacağını garanti etti.

Son zamanlarda erkeklerin inekler ile cinsel ilişkiye girme vakalarının arttığı Hindistan'da, ismi Tulsidas Delikar olarak açıklanan 65 yaşındaki adamın bir inek ile cinsel ilişkiye girdiği videonun internet üzerinden yayılmasından sonra polis adamı gözaltına aldı. Polis, ayrıca tacize uğrayan ineklerin bulunup tedavi edilmesi için çalışma başlattı.

Delikar'ın gözaltına alınmasının ardından yetkililer,Delikar'ın inekler ile çöp sahası ve eski hükümet tuvalet binaları olan bir alanda cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Görünüşe göre Delikar, kanser hastası ve polis onun zihinsel olarak hasta olduğunu belirtti. Ancak bunu desteklemek için henüz herhangi bir belge sunulmadı.

Kanser hastası olan ve zihinsel hastalıkları olan Delikar'ın inek ile cinsel ilişkiye girmesi Sivil Toplum Örgütlerinin büyük tepkisini çekti. Yetkiler, Sivil Toplum Örgütlerine Delikar'ın en ağır cezayı alacağını garantisi verdi.

Hindistan'da İneklerle Cinsel İlişki Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
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Son Dakika Dünya Hindistan'da İneklerle Cinsel İlişki Suçlamasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da İneklerle Cinsel İlişki Suçlamasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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