Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu

Hindistan'da timsahların da sık yaşadığı bilinen Kani nehrine giden çocuklar, banyo yapmaya başladı. Arkadaşlarıyla birlikte banyo yapan çocuklar arasında yer alan 14 yaşındaki Om Prakash Sahoo, nehirden füze gibi fırlayan timsah tarafından alıkonuldu.

NEHRİN ORTASINA GÖTÜRDÜ

Timsahi Sahoo'yu sürükleyerek nehrin ortasına götürdü. Bu sırada ikili arasında da mücadele devam ediyor. Arkadaşları ise kenardan çaresizce yaşananları izliyordu. Fakat 10 dakika sonra kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

SAHOO SUDAN KAFASINI KALDIRDI

Herkes ne olacağını heyecanla beklerken, sudan dışarı çıkan ve hayatta kalanb Om Prakash Sahoo oldu. Hızla kenara gelen Sahoo, yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

KAFASINA VE GÖZÜNE VURMUŞ

Hastanede doktorların olayı sorduğu çocuk, timsahın kafasına ve gözlerine vurarak kurtulduğunu söyledi. Ancak uzmanlar, herkesin Sahoo kadar şanslı olamayacağını belirterek, timsahlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.