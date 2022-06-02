Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu

02.06.2022 12:15
Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu

Hindistan'daki Kani nehrinde banyo yapan 14 yaşındaki Om Prakash Sahoo isimli çocuk, nehrin içinden bir anda fırlayan timsahın saldırısına uğradı. Timsahın kaparak sürüklediği çocuk, mucizevi şekilde olaydan sağ kurtuldu.

Hindistan'da timsahların da sık yaşadığı bilinen Kani nehrine giden çocuklar, banyo yapmaya başladı. Arkadaşlarıyla birlikte banyo yapan çocuklar arasında yer alan 14 yaşındaki Om Prakash Sahoo, nehirden füze gibi fırlayan timsah tarafından alıkonuldu.

NEHRİN ORTASINA GÖTÜRDÜ

Timsahi Sahoo'yu sürükleyerek nehrin ortasına götürdü. Bu sırada ikili arasında da mücadele devam ediyor. Arkadaşları ise kenardan çaresizce yaşananları izliyordu. Fakat 10 dakika sonra kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

SAHOO SUDAN KAFASINI KALDIRDI

Herkes ne olacağını heyecanla beklerken, sudan dışarı çıkan ve hayatta kalanb Om Prakash Sahoo oldu. Hızla kenara gelen Sahoo, yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

KAFASINA VE GÖZÜNE VURMUŞ

Hastanede doktorların olayı sorduğu çocuk, timsahın kafasına ve gözlerine vurarak kurtulduğunu söyledi. Ancak uzmanlar, herkesin Sahoo kadar şanslı olamayacağını belirterek, timsahlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
GAZİOSMANPAŞA'DA PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK KAFASINDAN YARALANDI GAZİOSMANPAŞA'DA PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK KAFASINDAN YARALANDI Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi
11:58 Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi
11:55 Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu
11:42 Amber Heard'ın karar duruşmasında giydiği "İntikam elbisesi" işe yaramadı!
11:39 Dolar/TL yeni günde 16,46 seviyelerinde işlem görüyor
11:16 Hatay'da jandarma uzman çavuş, kiraladığı aracın içinde başından vurulmuş halde bulundu
11:10 Messi'den mest eden performans! Dev karşılaşmada İtalyan futbolcuları rezil etti
11:07 Gram altının fiyatı yeni günde 979 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:01 İhracatta 19 milyar dolarla tüm zamanların mayıs ayı rekorunu kırıldı
10:46 İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: 1 Temmuz'dan itibaren otoyollarda hız sınırı artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 12:19:20. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement