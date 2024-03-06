Hindistan polisi, Brezilya- İspanya çifte vatandaşı olan kadına toplu cinsel saldırı düzenleyen ve kocasına saldıran şüphelilerin tamamının gözaltına alındığını duyurdu. Hindistan polisi toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı.
Saldırıya uğradıklarını bir video ile duyuran Brezilyalı İspanyol çift, gezmek için gittikleri Hindistan'ın Hansdiha bölgesinde cinsel ve fiziksel saldırıya uğradıklarını açıklamıştı. Hindistan polisi Pazar günü yaptığı açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti. Polis dün açıklama yaparak "01.03.2024 tarihinde Hansdiha karakolu bölgesinde yabancı bir kadına cinsel saldırı olayına karışan 8 suçlunun tamamı gözaltına alındı ve tüm suçlular, hakkında detaylı soruşturma başlatıldı" dedi.
"TALİBAN'LA ELİMDEKİ TEK VE UNUTAMAYACAĞIM FOTOĞRAF"
Dünyayı motosikletleriyle gezerek bunu sosyal medya hesaplarında paylaşan çift Hindistan gezileri öncesinde gittikleri Afganistan'dan ülkenin tarihini ve Taliban yönetimi ile fotoğraflarını paylaşarak, "Bugün Afganistan'ı hatırladım, sanki daha dün gibi bu kadar zıtlık ve tarihle dolu bu ülkeye girdik. Elimdeki Taliban'la gördüğünüz ilk ve tek fotoğraf, ülkede bir ay kaldıktan sonra Pakistan'a doğru yola çıktığımız zamandı. Asla unutamayacağımız bir ülke" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da Brezilyalı İspanyol çifte saldıran şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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