Hindistan'da doğan mucize bebek! Annesi 7 ay boyunca hayat belirtisi göstermemişti

Millet İttifakı'nın adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktı

Hindistan'da bir mucize gerçekleşti. Kuzey Hindistan'ın eyaletinde yaşayan hamile Shafiya, 7 ay önce bir motosikletin arkasında kasksız şekilde ilerlediği sırada motosikletten düştü ve ağır şekilde yaralandı. Başından ciddi şekilde darbe alan kadın, olayın ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

KOMADAN ÇIKAMADI

Doktorların 7 aylık sürede yaptığı tüm müdahalelere rağmen Shafiya komadan çıkmayı başaramadı. Fakat doktorlar, anne karnındaki bebeğin beslenebilmesi adına kadının gıda takviyelerini düzenli olarak takip etti. Doktorların çabası da başarılı şekilde sonuç verdi.

7 AY SONRA DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI

Doktorların yaptığı kontrollerden sonra dünyaya gelmeye hazır olduğu belirlenen bebek, gerçekleştirilen operasyonun ardından anne karnından alındı. Annesinin durumu nedeniyle bebeğin doğumu buruk kalsa da yaşanan mucize herkesi sevince boğdu.