Hindistan-Pakistan Gerilimi Tırmanıyor

(ANKARA) – Hindistan ile Pakistan arasında karşılıklı hava saldırıları, sivil kayıplar ve diplomatik açıklamalar bölgede gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Pakistan'daki eğitim kurumlarında eğitime iki gün süreyle ara verildi. Gerginliğin piyasalara da yansıdığı Hindistan ve Pakistan borsaları günü sert düşüşle kapattı.

Hindistan, geçen ay Hindistan kontrolündeki Keşmir'de turistlere yönelik saldırıya misilleme olarak salı gecesi Pakistan topraklarında dokuz hedefi vurduğunu belirtti. Pakistan, Hindistan'ın paylaştığı bilgileri kısmen yalanlarken saldırılara karşılık verme sözü verdi.

İki ülke arasında dün düzenlenen karşılıklı hava saldırılarının ardından çatışmaların ikinci gününde Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, saldırıların "barbarca bir terör saldırısına" yanıt olduğunu söyledi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "Operasyon Sindoor" adı verilen hava saldırılarının dini alanları terörist eğitim kampları olarak kullanan gruplara karşı düzenlendiğini savundu. Hindistan Dışişleri Sekreteri Vikram Misri, Pakistan'ın Lahore'daki hava savunma sistemlerinin hedef alındığına dair iddiaları doğrulamaktan kaçınırken, saldırıların yalnızca "terör hedeflerine" yönelik olduğunu söyledi. Misri ayrıca, Pakistan'ı Sih toplumuna ait bir ibadethaneyi vurmakla suçladı.

Pakistan tarafı ise bu iddiaların bir kısmını yalanlayıp bir kısmına yanıt vermezken, bazı bölgelerde eğitim kurumlarının iki gün süreyle kapatıldığını duyurdu. Karachi Havalimanı'nda tüm uçuşlar gece yarısına kadar askıya alındı.

İki ülke arasındaki gerginlik piyasalara da yansıdı. Hindistan ve Pakistan borsaları günü sert düşüşle kapattı; Hindistan rupisi son üç yılın en büyük değer kaybını yaşadı.

AB tarafından yapılan resmi açıklamada, her iki tarafa da itidal, gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ve sivillerin korunması için uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısı yapıldı.

Hindistan, Pakistan'ın dünkü saldırılarında 16 sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.