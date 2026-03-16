Hint Okyanusu\'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor

Hint Okyanusu'nda ABD Donanması'na ait bir denizaltı tarafından torpillenerek batırılan İran fırkateyni IRIS Dena'da hayatını kaybeden denizciler için cenaze töreni düzenlendi. Törenden paylaşılan görüntülerde, İran bayraklarına sarılı tabutların yan yana dizildiği ve tören alanında duygusal anların yaşandığı görüldü.

BAYRAKLARA SARILI TABUTLAR YAN YANA DİZİLDİ

Tören alanından paylaşılan görüntülerde geniş bir hangara yerleştirilen çok sayıda tabut dikkat çekti. Her biri İran bayrağına sarılan tabutların üzerine hayatını kaybeden denizcilerin fotoğraflarının yerleştirildiği görüldü. Askeri ve sivil yetkililer tabutların başında saygı duruşunda bulunurken, törende hüzünlü bir atmosfer hakim oldu.

80'DEN FAZLA DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ

4 Mart 2026'da Sri Lanka açıklarında meydana gelen olayda, yaklaşık 180 personelin bulunduğu IRIS Dena fırkateyni ABD Donanması'na ait bir denizaltı tarafından torpido ile vurularak batırılmıştı. Saldırı sonucu en az 87 İranlı denizcinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

NAAŞLAR İRAN'A TESLİM EDİLDİ

Saldırının ardından Sri Lanka açıklarında başlatılan arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda denizcinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, 84 denizcinin naaşının resmi işlemlerin ardından İranlı yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

İran'da düzenlenen törenle hayatını kaybeden denizciler son kez anılırken, naaşların daha sonra memleketlerinde defnedilmek üzere ailelerine teslim edilmesi bekleniyor.