(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısından sonra Hizbullah tarafından ateşlenen roketler İsrail'in Hayfa şehrini vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan Hayfa'ya atılan 5 roketi engelleyemeyince olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Hizbullah gece saatlerinde İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısına cevap verdi. Lübnan'dan Hayfa bölgesine doğru ateşlenen 20 roketten 5'i Hayfa şehrini vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'dan Hayfa'ya atılan 5 roketin engellenememesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hayfa bölgesindeki sokaklardan birinde yaşanan yıkım ve yükselen dumanların yer aldığı görülüyor. .
Son Dakika › Dünya › Hizbullah, Hayfa'yı Vurdu - Son Dakika
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