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Hollanda Başbakanı Rutte, kokain mafyasının tehdidi sonrası sıkı korumaya alındı - Son Dakika
BBC

Hollanda Başbakanı Rutte, kokain mafyasının tehdidi sonrası sıkı korumaya alındı

28.09.2021 16:50
Hollanda Başbakanı Rutte, kokain mafyasının tehdidi sonrası sıkı korumaya alındı, System.String[]

Ofisine gidip gelirken makam aracı yerine çoğunlukla bisiklet kullanmayı tercih eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte, organize suç örgütlerinden gelen planlı saldırı veya kaçırma tehdidi nedeniyle sıkı korumaya alındı.

Ofisine gidip gelirken makam aracı yerine çoğunlukla bisiklet kullanmayı tercih eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte, organize suç örgütlerinden gelen planlı saldırı veya kaçırma tehdidi nedeniyle sıkı korumaya alındı.

Rutte'nin karşı çıkmasına rağmen, Hollanda Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi'nden (DKBD) özel eğitimli ekiplerin, Başbakan etrafında güvenlik çemberi oluşturduğu belirtiliyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'a göre, Başbakan Rutte bir süreden beri "Makro mafya" olarak adlandırılan yeraltı dünyası ile bağlantılı kişiler tarafından gözetleniyordu.

Güvenlik birimlerine göre, Rutte'ye yönelen tehdidin kaynağı, kokain mafyası.

Uzmanlara göre, mafya ile bağlantılı kişilerin Başbakan'la ilgili saha keşfi yapması endişeleri daha da artırıyor.

Daha önce Amsterdam'da ülkenin en kapsamlı organize suç örgütü davasının itirafçı tanığı Nabil B.'nin avukatı Derk Wiersum ile danışmanı gazeteci Peter R. de Vries, mafya bağlantısı saptanan kişilerce öldürülmüştü.

Organize suç örgütlerinin Rutte'yi neden radarlarına aldıkları bilinmiyor. Güvenlik birimleri hafta başından itibaren Rutte'nin çevresindeki güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.

Başbakan kişisel korumaya karşı

Başkan Rutte, kişisel korumaya karşı. İşine hala bisikletle gidip gelmeyi tercih ediyor. Ancak özel ekipler hem Rutte'yi ikna etmeye çalışıyor hem de Başbakan'ın izlediği güzergah ile parlamento çevresinde önlemleri sıkılaştırıyor.

Hollanda Polis Derneği Başkanı Jan Struijs, kamu yayıncısı NOS'a yaptığı değerlendirmede, Başbakan'ın etrafındaki durumu "çok endişe verici" diye tanımladı.

Tehdidin bilinen yöntemlerden tamamen farklı bir şekilde yöneldiğini belirten Struijs, "Elimizde bir fotoğraf var ama hala bunların tam olarak kim olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Polis Derneği Başkanı'na göre, bütün ipuçları organize suç örgütlerini ve uyuşturucu mafyasını işaret ediyor. Bu tür oluşumların, hukukun üstünlüğünü hedef aldığını belirten Struijs, suç örgütlerinin, kendilerine yaşam hakkı tanımayan hukuk devletini öncelikli tehdit olarak gördüğünü vurguladı.

Struijs'a göre, suç örgütlerinin kendilerini Hollanda'da uyuşturucunun tek sorumlusu olarak göstermek istiyor. Bunun demokrasi açsısından kötü bir sinyal olduğunu belirten dernek başkanı, "Bu bir süredir böyle ve çok endişe verici" görüşünü dile getirdi.

Eski Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi uzmanlarından Rico Briedjal da, "Bir başbakanı vurmayı başarırsanız aslında herkesi vurmuş olursunuz. O halen en yüksek mevkideki kişi. Bu durumda örneğin yargıçlar ya da belediye başkanları, güvenlik konusunda daha dikkatli düşüneceklerdir" diye konuştu.

Başbakan Mark Rutte ve ulusal güvenlik birimleri, saldırı ve kaçırma tehdidi konusunda açıklama yapmak istemiyor.

Hollanda Başbakanı Rutte, kokain mafyasının tehdidi sonrası sıkı korumaya alındı
Hollanda Başbakanı Rutte, kokain mafyasının tehdidi sonrası sıkı korumaya alındı

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Son Dakika Dünya Hollanda Başbakanı Rutte, kokain mafyasının tehdidi sonrası sıkı korumaya alındı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Hollanda Başbakanı Rutte, kokain mafyasının tehdidi sonrası sıkı korumaya alındı - Son Dakika
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