Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin itirazına rağmen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olacağından eminiz - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin itirazına rağmen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olacağından eminiz

15.06.2022 13:23
Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin itirazına rağmen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olacağından eminiz

Ay sonu yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi dün akşam Hollanda'nın Lahey kentinde bir "mini zirve" düzenlendi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin itirazlarına rağmen, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılacaklarından emin olduklarını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ankara'nın endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bu ay sonu yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi, dün akşam Hollanda'nın Lahey kentinde bir "mini zirve" düzenlendi.

Hollanda ve Danimarka'nın çağrısıyla gerçekleşen zirveye, bu iki ülkeyle Belçika, Letonya, Polonya, Portekiz başbakanları ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.

Mini zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, toplantıya katılan liderlerin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini "güçlü bir şekilde desteklediği" belirtildi.

Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye'nin itirazlarına rağmen, bu iki ülkenenin askeri ittifaka katılabileceklerinden emin olduğunu" söyledi.

Hollanda Başbakanı, Türkiye'nin özellikle terörle mücadele konusundaki endişelerini gidermek için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Türkiye'nin endişelerinden bazıları terörle ilgili. Bunu ciddiye almalıyız" dedi.

Rutte, NATO zirvesi öncesi ve sonrasında Türkiye'nin endişelerinin giderildiğinden emin olmak için oldukça sıkı çalıştıklarının altını çizerek, bu çabaların işe yarayacağına inandığını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı konusunda Türkiye'nin endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini yineledi.

Başbakan Rutte'nin lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) Milletvekili Ruben Berkelmans, zirveye ilişkin Hollanda medyasına yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin üyeliği engelleme gücü olsa da, bunu sürdürmesi pek mümkün değil" dedi.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto etmeyi sürdürerek, diplomatik bedel ödemeye hazır olmadığını savunan Hollandalı milletvekili, "Bu üyelik sadece Avrupa ve NATO ülkelerinin değil, ABD ve İngiltere'nin de istediği bir şey. Jeopolitik olarak çok güçlü ülkeler. Türkiye'nin kendi başına bir abluka oluşturması ve buna bağlı kalması bana pek olası gelmiyor" diye konuştu.

Mini zirvede, Ukrayna'ya daha fazla ağır silah gönderilmesi de benimsendi. Stoltenberg, Kiev'e giden ağır silah sayısının arttırılacağını belirterek, NATO'nun doğu kanadının savaşa hazır daha fazla asker ve teçhizata sahip olması gerektiğini söyledi.

"Putin savaşı kazanmamalı" diyen Hollanda Başbakanı Rutte de, Ukrayna'nın ağır silahlar da dahil tüm silahlara erişebilmesi gerektiğini savundu. Rutte, geçen ay Almanya ile birlikte Ukrayna'ya 12 obüs gönderdikten sonra, "Muhtemelen artık ağır silah tedarik etmeyeceğiz, yapabileceklerimizin bir sınırı var" demişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de, NATO ülkelerinin, Ukrayna'yı korumak ve desteklemek için yeterince adım atmadığını öne sürdü.

Ukrayna'ya silah yardımı önerisi, Brüksel'de bugün başlayan ve iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları toplantısında ele alınacak.

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin itirazına rağmen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olacağından eminiz
Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin itirazına rağmen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olacağından eminiz
YORUMLAR
500
Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve... Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması
Kaynak: BBC

Finlandiya, Hollanda, Türkiye, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin itirazına rağmen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olacağından eminiz - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:25:46. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin itirazına rağmen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olacağından eminiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement