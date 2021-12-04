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Hollanda yengeç, ahtapot ve ıstakozların canlı pişirilmesini yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
BBC

Hollanda yengeç, ahtapot ve ıstakozların canlı pişirilmesini yasaklamaya hazırlanıyor

04.12.2021 21:01
Hollanda yengeç, ahtapot ve ıstakozların canlı pişirilmesini yasaklamaya hazırlanıyor

Hollanda hükümeti, hayvan refahını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yengeç, ahtapot ve ıstakozların canlı pişirilmesinin yasaklanacağını açıkladı.

Hollanda hükümeti, hayvan refahını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yengeç, ahtapot ve ıstakozların canlı pişirilmesinin yasaklanacağını açıkladı.

Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten, kabuklu canlıların daha fazla acı ve stres yaşamasına neden olan pişirme yöntemine son verilmesinin, olumlu bir adım olacağını söyledi.

Hollanda'daki birçok restoran ve şef de, bu tür pişirme yöntemini kullanmayı bırakıyor.

Hollanda Parlamentosu'nda temsil edilen Hayvan Hakları Partisi (PvdD), İngiltere'de yapılan bir araştırmayı gündeme getirerek, su ürünlerinin canlı canlı pişirilmesine son verilmesini istedi.

London School of Economics and Political (LSE) uzmanları tarafından yapılan araştırmaya göre, yengeç, ıstakoz ve ahtapotlar, canlı canlı kaynar suya atıldıklarında çok fazla acı ve stres yaşıyor.

Hayvan refahı konusunda çalışmalar yapan çok sayıda kuruluş da, yıllardır bu tür pişirme yöntemine son verilmesini istiyor.

Hollanda Tarım Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanı Schouten, PvdD'nin önerisi üzerine Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, canlı pişirme yöntemine son verilmesi gerektiğini söyledi ve "Mevzuatın en iyi şekilde değiştirilmesi için çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Canlı canlı pişirmeyi yasaklamanın, hayvan refahı açısından olumlu bir adım olacağını vurgulayan Hollandalı bakan, konunun Avrupa Birliği (AB) düzeyinde de ele alındığını belirtti.

Mevzuatın Avrupa genelinde hayata geçirilmesinin biraz daha zaman alacağını söyleyen Schouten, en sorumlu hazırlık yöntemi konusunda araştırmaya başladıklarını söyledi.

Hollanda Tarım Bakanı restoranlara, sanki yasak kararı yürürlüğe girmiş gibi hareket etmeleri ve canlıları pişirmeden önce öldürmeleri çağrısında bulundu.

Schouten'a göre, birçok şef ve restoran zaten canlı pişirme gibi geleneksel yöntemleri kullanmayı çoktan bırakmıştı.

Ayrıca aşçılık okullarında da canlı pişirme dışında farklı hazırlama yöntemleri öğretilmeye başlandı.

Bakan Schouten, "Bunun Hollanda'da standart bir uygulama hailine geldiğini görmek istiyorum" dedi.

Avrupa'da ilk kez İsviçre, 2018 yılında kabukluların canlı pişirilmesini yasaklamıştı.

Hollanda hükümeti, sürüngenler ya da diğer hayvan türlerinin sergilendiği fuarlardaki suistimallere de son vermek istiyor.

Hükümet, belirli hayvan türlerinin ticareti ve sergilenmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

Hollanda yengeç, ahtapot ve ıstakozların canlı pişirilmesini yasaklamaya hazırlanıyor
Hollanda yengeç, ahtapot ve ıstakozların canlı pişirilmesini yasaklamaya hazırlanıyor

Bekir Pakdemirli, Hayvan Hakları, Hollanda, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda yengeç, ahtapot ve ıstakozların canlı pişirilmesini yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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