Honduras'ta kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü - Son Dakika
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Honduras'ta kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü

20.06.2023 23:50

Honduras'ta bir kadın hapishanesinde çıkan isyanda 41 kişi hayatını kaybetti. Hapishanedeki isyanın ardından olağanüstü hal ilan edilirken, bazı mahkumların yaralı olarak tahliye edildi. Saldırıda yaralanan bir mahkum, isyanın ellerinde AR-15 saldırı tüfekleri bulunan bir grup mahkumun 1 numaralı hapishane hücresine gelerek içeride bulunanların üzerine ateş açmasıyla çıktığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırganların 18 adlı çetenin mensupları oldukları iddia edildi. Honduras'ta daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı.

Honduras'ın başkenti Tegusigalpa yakınlarındaki Tamara kentinde bulunan Centro Femenino de Adaptacin Social adlı kadın hapishanesinde isyan çıktı. Honduras Güvenlik Bakanı Yulissa Villanueva yaptığı açıklamada, çıkan isyanda 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hapishanedeki isyanın ardından olağanüstü hal ilan edilirken, bazı mahkumların yaralı olarak tahliye edildi.

HÜCREYE GELEREK KURŞUN YAĞDIRDILAR

İsyan sırasında hapishanede yangın çıktığı görüldü. Saldırıda yaralanan bir mahkum, isyanın ellerinde AR-15 saldırı tüfekleri bulunan bir grup mahkumun 1 numaralı hapishane hücresine gelerek içeride bulunanların üzerine ateş açmasıyla çıktığını ifade etti.

CANSIZ BEDENLERİ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Honduras basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden mahkumlarının çoğunun cansız bedenlerinin yanmış halde bulunduğu aktarılarak, saldırganların 18 adlı çetenin mensupları oldukları iddia edildi. Mahkum yakınları olay sonrası bilgi almak için cezaevine akın ederken, yetkililer hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

2012'DE 350 MAHKUM ÖLMÜŞTÜ

Honduras'ta 2019 yılında yaşanan hapishane kavgasında 18 mahkum ölmüş, 2012'de meydana gelen hapishane yangınında ise 350'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA
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