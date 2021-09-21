Üye Girişi
Hotel Rwanda filminin kahramanı Paul Rusesabagina 'teröre destek' suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
BBC

Hotel Rwanda filminin kahramanı Paul Rusesabagina 'teröre destek' suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası aldı

21.09.2021 05:19
Hotel Rwanda filminin kahramanı Paul Rusesabagina 'teröre destek' suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası aldı, System.String[]

Ruanda'da mahkeme, ülkede 1994'te gerçekleşen soykırımı anlatan Hotel Rwanda (Ruanda Oteli) filminin baş kahramanı Paul Rusesabagina'ya "terör örgütünü destekleme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Ruanda'da 1994'te gerçekleşen soykırımda yöneticisi olduğu otelde sakladığı yüzlerce kişiyi kurtarma çabası Hotel Rwanda filmine konu olan Paul Rusesabagina, "terör örgütüne destek verme" suçlamasıyla yargılandığı mahkemece suçlu bulundu.

Ruanda'daki mahkeme, 67 yaşındaki Rusesabagina'yı, 2018-2019 yıllarında ayrılıkçı bir grubun can saldırılarını desteklemekten suçlu bularak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ailesi, mahkemenin yurt dışındayken zorla ülkeye getirilen Rusesabagina'yı cezalandırmak için kurulmuş "düzmece bir mahkeme" olduğunu savundu.

Rusesabagina'nın oturumu olan ABD de mahkemenin sonucundan "kaygı duyduğunu" açıkladı.

Hotel Rwanda filminden sonra dünyaca ünlü bir isim haline gelen ve birçok ödül de alan Rusesabagina'nın "devlet düşmanı" olmasına giden yol, son yıllarca hükümete karşı eleştirilerinin yoğunluğunun artmasına dayanıyor.

27 yıl önce yaşananların anlatıldığı Oscar ödülünü de aday olan filmde, Rusesabagina'yı Don Cheadle canlandırdı. Filmde, bir Hutu olan Rusesabagina'nın yönettiği otele sığınan 1.000'den fazla Tutsiyi koruması hikayeleştiriliyor.

Nisan 1994'te başlayan ve üç aydan uzun süren olaylarda, Hutuların içinden çıkan bazı radikal gruplar, çoğunluğu Tutsilerden oluşan 800 bin kişiyi katletmişti.

2005'te yayımlanan filmle ilgili, olaylardan sağ çıkan bazı görgü tanıklarının eleştirileri vardı.

Ancak bu, Rusesabagina'nın ünlenmesinin önünde bir engel olmadı. Soykırım sonrası Ruanda'nın başına geçen Başkan Paul Kagame'ye yönelik eleştirileri de bu sebeple ilgi gördü.

Rusesabagina, ülkede insan hakları ihlâlleri olduğuna ve Hutuların hedef alındığına yönelik eleştirileri yüksek sesle dile getiriyordu.

İnsan hakları grupları, iktidardaki Ruanda Vatansever Cephesi'ni muhalifleri tutuklamak ve baskı uygulamakla suçluyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkede keyfi gözaltılar, kötü muamele ve işkencenin de sık görüldüğünü savunuyor.

Soykırım sonrası yurt dışında yaşayan Rusesabagina, muhalif bir koalisyon oluşturarak başına geçti. Bu koalisyonun bir de silahlı kanadı vardı: Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN)

2018 yayımladığı bir video mesajında da, ülkede "rejim değişikliği çağrısı" yaparak "Ruanda'da değişim için her türlü aracı kullanacağımız zaman gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

FLN, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen ve yetkililerin dokuz kişinin öldüğünü açıkladığı saldırıları düzenlemekle suçlanıyor. Rusesabagina ise hiçbir destekçisine sivilleri hedef alması talimatı vermediğini ifade etti, ancak gruba maddi destek sağladığını kabul etti.

Rusesabagina'nın ailesi, kendisinin geçen yıl kaçırılarak zorla ülkeye götürüldüğünü söylüyor. Kızı Carine Kanimba, BBC'ye, "bu yasadışı işlemin ardından görülen bir mahkemenin adil olması mümkün değil" dedi.

Mahkemede konuşan bir tanık ise Rusesabagina'nın zorla değil; " Burundi'ye gideceklerine dair yanlış bilgi verilerek Dubai'den uçağa bindirildiğini, yani kandırılarak ülkeye getirildiğini" anlattı.

Rusesabagina, Mart ayından itibaren "adil bir yaklaşımla yargılanmadığı" gerekçesiyle duruşmalara katılmıyor.

Hotel Rwanda filminin kahramanı Paul Rusesabagina 'teröre destek' suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası aldı
Hotel Rwanda filminin kahramanı Paul Rusesabagina 'teröre destek' suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası aldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, İnsan Hakları, Ruanda, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hotel Rwanda filminin kahramanı Paul Rusesabagina 'teröre destek' suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü 14:48 SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü 63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni 14:42 63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir 14:33 Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir Evlilik dışı hamile kalan genç kadın, ilaç içerek bebeğini düşürdü! Ölmediğini anlayınca da kendi elleriyle boğdu 14:25 Evlilik dışı hamile kalan genç kadın, ilaç içerek bebeğini düşürdü! Ölmediğini anlayınca da kendi elleriyle boğdu Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru ilk kez TEKNOFEST'te 14:20 Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru ilk kez TEKNOFEST'te
Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna 13:48 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti

Son Dakika Haberleri
15:10 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
14:50 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı
14:48 SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü
14:45 Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak
14:39 İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı
14:33 Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir
14:29 Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü
14:20 Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motoru ilk kez TEKNOFEST'te
14:08 Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı
4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz         
15:10
Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı         
14:51
Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak         
14:45
İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı         
14:39
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış         
12:08
Yiğit Marcus Aral, 4 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 4 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
League of Legends'ın Netflix dizisi Arcane'den yeni fragman yayınlandı League of Legends'ın Netflix dizisi Arcane'den yeni fragman yayınlandı         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 15:17:37. #1.13#
SON DAKİKA: Hotel Rwanda filminin kahramanı Paul Rusesabagina 'teröre destek' suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement