Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu

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Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin üyeleri yavaş yavaş belli oluyor. Suriye'de geçici hükümet, Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanlarından Murhaf Ebu Kasra ismiyle bilinen Ebu Hasan el-Hamawi'yi savunma bakanı olarak atandığını açıkladı. Ebu Kasra'nın muhalif gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda operasyona liderlik ettiği kaydedildi.

"SİLAHLI KANADIMIZI DAĞITACAĞIZ"

"Herhangi bir devlette, tüm askeri birimler bu kuruma entegre edilmelidir" diyen Hamawi, AFP'ye verdiği röportajda, "Allah'ın izniyle (silahlı kanadımızı dağıtmak için) inisiyatif alan ilk gruplardan biri olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"KÜRT HALKI SURİYE HALKININ BİLEŞENLERİNDEN BİRİDİR"

Hamawi, Suriye'deki Kürtlerin kontrolündeki bölgelerin de yeni yönetime entegre edileceğini ve Suriye'nin bölünmeyeceğinin altını çizerek, "Kürt halkı Suriye halkının bileşenlerinden biridir. Suriye bölünmeyecek ve federal bir varlık olmayacak" şeklinde konuşmuştu.