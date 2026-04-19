Hürmüz Boğazı Kapalı Kalacak - Son Dakika
19.04.2026 10:49
İran, ABD ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını duyurdu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası kaldırılıncaya kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulacağını bildirdi.

İran devlet televizyonu üzerinden yayınlanan duyuruda, Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgedeki deniz trafiğine ilişkin yeni uyarıları paylaşıldı. Açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde demirlemiş durumdaki tüm gemilere, bulundukları konumları kesinlikle terk etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Önceki gün kısıtlı sayıda geminin geçişine kontrollü olarak izin verildiği hatırlatılan açıklamada, Washington yönetiminin İran limanlarına ve gemilerine yönelik deniz ablukasını sürdürdüğü kaydedildi. ABD'nin bu kısıtlayıcı tutumuyla mevcut ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği ifade edilirken, uygulanan abluka tamamen sona erene dek Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine kapalı kalacağının altı çizildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, söz konusu sularda demirli gemilerin yerinden hareket etmesi veya boğaza doğru seyretmesi durumunda, bu adımın düşmanla iş birliği olarak değerlendirileceğini ve ihlal yapan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:49
Bulgaristan seçimleri başladı Vatandaşlar Avcılar’da sandık başına gitti
Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
