Hürmüz Boğazı'nda 300 Gemiden Geçiş İzni Başvurusu
02.06.2026 11:15
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için 300'den fazla gemiden izin başvurusu aldı, çoğu petrol tankeri.

İRAN'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, nisan ayından itibaren 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin (PGSA), sanal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili istatistikler yayımlandı. Buna göre, nisan ayından bu yana İran ile ilişiği bulunmayan 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğu ve söz konusu gemilerin büyük çoğunluğunun petrol tankeri olduğu bildirildi. İzin başvurusunda bulunan gemilerin yüzde 42'sinin petrol tankeri, yüzde 27'sinin kuru yük, yüzde 11'inin konteyner, yüzde 8'inin LNG, yüzde 6'sının kargo ve yüzde 4'ünün de hizmet gemisinden oluştuğu aktarıldı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak için izin başvurusunda bulunan gemilerin yüzde 77'sinin Basra Körfezi'nden çıkmak, yüzde 23'ünün ise Basra Körfezi'ne girmek için başvuruda bulunduğu belirtildi.

