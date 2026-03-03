Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu

Haberin Videosunu İzleyin
Hürmüz Boğazı\'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu
03.03.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hürmüz Boğazı\'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu
Haber Videosu

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından, bölgede yüzlerce petrol tankeri ve kargo gemisi beklemeye başladı. Kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşurken, o anlar kameraya yansıdı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonucu, bölgede yüzlerce petrol tankeri ve kargo gemisinden oluşan kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

GEMİLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BEKLİYOR

Hürmüz Boğazı'nda sular ısınıyor. İran'ın stratejik geçiş yolunu kapattığını duyurmasının ardından bölgede deniz trafiği tamamen durma noktasına geldi. Petrol yüklü dev tankerler ve ticari kargo gemileri boğaz girişinde kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştururken, bekleyişin her geçen saat maliyetleri artırdığı belirtiliyor.

Küresel enerji piyasalarında büyük paniğe neden olan bu durumun ardından petrol fiyatları hızla yükselişe geçti. Uzmanlar, dünyanın en kritik su yollarından biri olan bölgedeki bu tıkanıklığın devam etmesi halinde, küresel bir tedarik krizi yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır. Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok
İran, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini daha vurdu İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Tahran’da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü
Dubai’de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 19:17:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.