Hürmüz Boğazı\'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef alan ABD ve İsrail'e yanıt olarak bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e saldırılar düzenleyen İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nı da kapatmıştı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından petrol fiyatları da yükseldi.

BOĞAZDAKİ HAREKETLİLİK GÖRÜNTÜLENDİ

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından İran'ın geçişlere kapattığı Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, deniz trafiği takip sistemine yansıdı.

Açık istihbarat analizlerinde, gemilerin boğazdan geçerken elektronik izleme sistemlerini kapatarak fark edilmemeye çalıştığı belirtiliyor.