Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi

Haberin Videosunu İzleyin
Hürmüz Boğazı\'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
09.03.2026 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hürmüz Boğazı\'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından İran'ın geçişlere kapattığı Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, deniz trafiği takip sistemine yansıdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef alan ABD ve İsrail'e yanıt olarak bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e saldırılar düzenleyen İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nı da kapatmıştı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından petrol fiyatları da yükseldi.

BOĞAZDAKİ HAREKETLİLİK GÖRÜNTÜLENDİ

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından İran'ın geçişlere kapattığı Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, deniz trafiği takip sistemine yansıdı.

Açık istihbarat analizlerinde, gemilerin boğazdan geçerken elektronik izleme sistemlerini kapatarak fark edilmemeye çalıştığı belirtiliyor.

Uluslararası İlişkiler, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi - Son Dakika

Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 23:10:09. #7.12#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.