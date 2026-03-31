Hürmüz Boğazı\'nın Açılması Bekleniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rubio, savaş sonrası Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve İran'a karşı önlemler alınacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın bitmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın 'yeniden açılacağını' bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar basınına yaptığı açıklamada, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Rubio, İran içindeki bazı kişilerle ABD arasında, çoğunlukla aracı kişiler vasıtasıyla, 'mesajlaşmaların ve bazı doğrudan görüşmelerin devam ettiğinin, bir kısım konuşmaların yapıldığını' söyledi. Rubio, "Bu operasyon bittiğinde Hürmüz Boğazı bir şekilde açılacak. İran, çatışmalar bittikten sonra boğazı kapatırsa 'ciddi sonuçlarla' karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'her zaman diplomasiyi ve sonuç almayı tercih ettiğini' öne süren Rubio, İran lideri Ali Hamaney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney'in iktidarda kalıp kalmadığının ABD için belirsizliğini koruduğunu bildirdi.

Rubio, İran'a nükleer programına son verme ve insansız hava aracı ile füze programını kısıtlama çağrısında bulundu. Rubio, "İran'da iktidarda olan kişileri göz önünde bulundurarak, istikrara ulaşmanın en iyi yolunun, İran'ın gelecekte bu füzeleri ve insansız hava araçlarını kendi altyapısına ve sivil halkına karşı fırlatma yeteneğini ortadan kaldırmak olduğunu düşünüyorum. Bu, son 10 yıldır olduğundan daha zayıf bir İran. 5 yıl sonrasını ya da 3 yıl sonrasını düşünün; daha fazla füzeye, daha fazla insansız hava aracına sahip olduklarında komşularına ve bize neler yapmaya hazır olacaklarını hayal edin; bu tahammül edilemezdi" dedi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 09:30:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nın Açılması Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.