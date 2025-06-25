IAEA: İran Nükleer Tesislerinde Radyoaktif Salınımlar

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'daki nükleer tesislerde bazı radyoaktif ve kimyasal salınımlar meydana geldiğini, ancak tesis dışındaki radyasyon seviyelerinde bir artış tespit edilmediğini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'daki nükleer tesislerin durumu ve İsrail ile İran arasındaki ateşkese dair açıklamalarda bulundu. Grossi, İran'daki duruma ilişkin bugün yapılan açıklamaları memnuniyetle karşıladığını tekrarladı. İran'ın IAEA ile iş birliğini yeniden başlatmasının, nükleer faaliyetlere ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Grossi, IAEA müfettişlerinin çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Grossi, "Bu saldırılar sırasında, uranyum dönüştürme ve zenginleştirme tesisleri de dahil olmak üzere İran'daki çeşitli nükleer tesislerde ciddi hasarlar meydana geldi. Değerlendirmelerimize göre, etkilenen tesislerde, çoğunlukla farklı derecelerde zenginleştirilmiş uranyum içeren bazı lokal radyoaktif ve kimyasal salınımlar yaşandı. Ancak, tesis dışındaki radyasyon seviyelerinde artış olduğuna dair herhangi bir rapor bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

IAEA'nın, komşu ülkelerdeki nüfus ve çevre üzerinde radyolojik bir etki olmadığına dair güvence verebileceğini belirten Grossi, "Nükleer güvenlik açısından en önemli nokta, İran'ın araştırma ve enerji reaktörlerinin hedef alınmamış olmasıdır" dedi. Grossi, ABD'nin 23 Haziran'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin olarak, IAEA'nın, Fordo'daki nükleer tesisin yer altı kısmına yakın bir erişim yolu ve girişlerden birinin vurulduğunu öngördüğünü belirtti.

Natanz'daki nükleer tesiste ise uranyum zenginleştirme ve depolama için kullanılan yeraltı bölümlerinin üzerinde, ABD'nin saldırılarından kaynaklanan iki delik tespit edildiğini açıklayan Grossi, bunun tesis içinde kimyasal açıdan tehlikeye yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.