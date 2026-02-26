IGMG'den İftar Programında Mesajlar - Son Dakika
IGMG'den İftar Programında Mesajlar

26.02.2026 22:40
Almanya'da düzenlenen iftar programında, Müslümanlara yönelik ön yargılar ve barış temaları vurgulandı.

Haber: İlhan Baba

(CALOZBURG)- Almanya'nın Cadolzburg kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kuzey Bavyera Bölge Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan IGMG Avrupa Genel Başkanı Kemal Ergün, Müslümanlara yönelik ön yargıların arttığını belirterek, Ortadoğu'daki bazı gelişmelerin kaynağının uluslararası güçler olmasına rağmen Müslümanlara mal edildiğini söyledi.

Cadolzburg kentindeki Lades Event Salonu'nda düzenlenen ve sunuculuğunu IGMG Kuzey Bavyera İrşad Başkanı Ömer Köktaş'ın yaptığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar programına Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, IGMG Avrupa Genel Başkanı Kemal Ergün, IGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, Evanjelik Kilisesi temsilcisi Dr. Thomas Amberg ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan davetliler, barış, huzur ve güven temennilerini paylaşarak savaşların sona erdiği günlerin özlemi içinde olduklarını dile getirdi ve Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

IGMG Avrupa Genel Başkanı Kemal Ergün konuşmasında, İslam'da en hayırlı işlerden birinin ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve insanlara selam vermek olduğunu ifade ederek, selamın güven, iletişim ve karşılıklı zarar vermeme taahhüdü anlamına geldiğini söyledi. İnsanlığın en büyük sorunlarından birinin iletişimsizlik olduğunu belirten Ergün, "İnsanlar arasında güçlü iletişim olsaydı Doğu Türkistan, Ukrayna, Gazze, Sudan gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan acılar yaşanmazdı" dedi.

Müslümanların yaşadıkları toplumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde aktif rol alması gerektiğini vurgulayan Ergün, "İklim krizinden enerji krizine, çevre sorunlarından bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok alanda çözüm üretmek bizim inancımızın gereğidir. Müslümanlarla ilgili ön yargılar artmaya devam ediyor. Ortadoğu'daki bazı olayların kaynağı uluslararası emperyalist güçler olmasına rağmen Müslümanlara mal ediliyor" diye konuştu.

IGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır da Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşliği güçlendiren bir dönem olduğunu belirterek, farklı inanç ve kültürlerden insanların aynı sofrada buluşmasının Ramazan'ın birleştirici ruhunu gösterdiğini söyledi. Satır, birlikte yaşama kültürü, saygı ve ortak değerlerin temsilcileri olma sorumluluğunu taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan ise yapılan ibadetlerin ve hayırların hayırlara vesile olmasını temenni ederek, insanların çaba ve gayretle dünyayı daha yaşanabilir hale getirebileceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Almanya, İftar, Dünya, Son Dakika

