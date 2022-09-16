2. Elizabeth ile ilgili çarpıcı gerçek! 1,5 yıl önce ölen Prens Philip'in gömülmediği ortaya çıktı - Son Dakika
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2. Elizabeth ile ilgili çarpıcı gerçek! 1,5 yıl önce ölen Prens Philip'in gömülmediği ortaya çıktı

16.09.2022 15:16
2. Elizabeth ile ilgili çarpıcı gerçek! 1,5 yıl önce ölen Prens Philip'in gömülmediği ortaya çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında yaşamını yitirmişti. İngiltere Kraliçesi'nin cenaze töreninin 19 Eylül'de gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Kraliçenin 1,5 yıl önce hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in de henüz gömülmediği ortaya çıktı.

2.Elizabeth'in eşi Prens Philip de 9 Nisan 2021'de hayatını kaybetmiş, pandemi nedeniyle cenaze töreni sınırlı sayıda kişi ile gerçekleştirilmişti.

Birleşik Krallık; İngiltere Kraliçesi'nin 19 Eylül'deki dünya liderleri ve önemli isimlerin de katılacağı cenazesini beklerken, cenaze töreni ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

The Telegraph'ın bildirdiğine göre; Kraliçe son yolculuğuna uğurlanmayı beklerken, eşi Prens Philip'in de 1 yıldır Kraliyet Mahzeni'nde özel bir bölmede saklanan naaşı çıkarılacak.

2. Elizabeth, 19 Eylül'deki cenaze töreni sonrası eşi Prens Philip'le birlikte aynı yere gömülecek.

Böylelikle 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'ndeki 'Kral George VI Anıt Şapeli'ne konularak ölümünün ardından da eşi Prens Philip ile birlikte olacak.

'Kral George VI Anıt Şapeli'nde 2. Elizabeth'in çok sevdiği babası Kral George VI, annesi Ana Kraliçe ve kız kardeşi Prenses Margaret'in de cenazeleri yer alıyor.

19 Eylül'deki cenaze günü ülkede iki dakikalık ulusal bir saygı duruşu yapılacak.

Devlet töreni canlı olarak televizyonlarda da yayınlanacak ve bu 1965'te hayatını kaybeden Churchill'in töreninden bu yana ilk olacak.

Kraliçe II. Elizabeth'in töreninde tüm çocukları ve torunları da hazır bulunacak.

Kraliçe'nin cenaze töreni için birçok kurum da gün boyunca kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

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Son Dakika Dünya 2. Elizabeth ile ilgili çarpıcı gerçek! 1,5 yıl önce ölen Prens Philip'in gömülmediği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2. Elizabeth ile ilgili çarpıcı gerçek! 1,5 yıl önce ölen Prens Philip'in gömülmediği ortaya çıktı - Son Dakika
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