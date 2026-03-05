IKBY: Iraklı Kürtler\'in Harekati Asılsız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanlık Ofisinden Aziz Ahmed, Iraklı Kürtler'in İran sınırından geçerek kara harekatı başlattığı yönündeki haberleri yalanladı.

Başbakanlık Ofisi Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Ahmed, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tek bir Iraklı Kürt dahi sınırı geçmedi. Bu haberler tamamen asılsız" dedi.

Bundan kısa bir süre önce Fox News, bir ABD yetkilisine atfen binlerce Iraklı Kürt savaşçının İran'a kara harekatı başlattığını bildirmişti.

Erbil merkezli Kürt yayın kuruluşu Rudaw iddianın Kürt siyasi ve askeri grupları tarafından da yalanlandığını aktardı.

Açıklamalar, İran'ın Bağdat ile sınır güvenliği konusunda üst düzey diplomatik temaslarının ardından geldi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, 4 Mart'ta İranlı üst düzey yetkililerle ortak sınırların güvenliğini sağlamak için işbirliğini artırma yollarını görüştüğünü açıkladı.

İran'dan Bağdat'a 'muhalif grupların' sınırdan geçmesini engelleme çağrısı

BBC Monitoring izleme servisine göre Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Araci, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki yeni gelişmeleri değerlendirdi.

Araci, 4 Mart'ta Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Her iki taraf da ortak sınırı kontrol etmek ve herhangi bir sızma girişimini önlemek için koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı; bu da iki ülke arasındaki güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunuyor" dedi.

Askeri eylemlerin tırmandırılmasına veya çatışmanın genişletilmesine karşı çıkan Araci, bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması çağrısında bulundu.

Araci, bir başka Facebook paylaşımında ise İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri'den telefon aldığını belirtti.

Buna göre Bakıri, Irak ile İran arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına dayanarak, herhangi bir "muhalif grubun" ortak sınırı geçmesini önlemek için komşusuna gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

Araci, görevden ayrılan eski başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin hiçbir grubun "Irak topraklarından terör eylemleri gerçekleştirmek için İran sınırından sızmasına veya sınırı aşmasına" izin verilmemesi emrini verdiğini vurguladı.

Irak'taki Hizbullah Tugayları (Kataib Hizbullah) örgütünün üst düzey güvenlik yetkilisi Ebu Ali el-Askari, 24 Şubat'ta Kürtleri İran ve ABD arasında olası bir askeri çatışmaya müdahil olmaktan kaçınmaya çağırmıştı.

Askari, ABD'nin Suriye ve Irak Kürdistan Bölgesi üzerinden Tahran'a karşı bir "askeri koridor" hazırladığını iddia etmişti.

Şii grup, 28 Şubat saldırılarının ardından Irak ve bölgedeki tüm ABD varlığını ortadan kaldırmak hedefiyle uzun süreli bir yıpratma savaşı çağrısında bulunmuştu.

Grup, Filistinli, Lübnanlı ve Suriyeli savaşçıları İsrail'e karşı saldırıları yoğunlaştırmaya çağırırken, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni yabancı güçlerle işbirliği yapmaması konusunda uyarmıştı.